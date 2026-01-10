貝里斯籍貨輪於馬祖觸礁釀1死　運安會公布調查報告

▲貝里斯籍貨輪「巍森8號（WEI SEN NO.8）」去年1月在馬祖北竿附近海域觸礁。（圖／運安會提供）

記者周湘芸／台北報導

貝里斯籍貨輪「巍森8號（WEI SEN NO.8）」去年1月在馬祖北竿附近海域觸礁，造成船長落海罹難、7名船員獲救。國家運輸安全調查委員會公布調查報告，主因該輪使用不適合沿海航行的海圖規劃航線、未使用航儀監控，導致航線偏離。

去年1月24日「巍森8號」航行於連江縣北竿鄉東方外海1.9浬處觸礁擱淺，船長宣布棄船並對外求救。在救援過程中，船長不幸落海遇難，其餘7名船員安全獲救上岸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

運安會調查發現，巍森8號開航前，船長使用不適合沿海航行的小比例尺海圖規劃航線，該海圖水深解析度不足，不易發覺擱淺風險，且於航行中依未修正磁差的磁羅經操作航向，導致該輪偏離原訂航線。

運安會也說，巍森8號夜間航行期間，船長未持續使用航儀監控、定位及修正船位偏差，於夜間及近滿漲潮情況下難以目視礁石，導致該輪偏離預定航線7浬，並駛入三連嶼礁石區擱淺。而船長於夜間撤離時，因海象不佳及船體晃動落海，最終溺水窒息死亡。

運安會指出，巍森8號將航線規劃於馬祖北竿島東側暗礁密佈僅6浬寬水道，夜間航行期間未採取持續定位等措施，大幅提高船舶擱淺風險。此外，擱淺前海象為東北風5至6級、陣風8級，浪高約2至3公尺，導致船員撤離至巡防艇的過程困難，增加船員失足落水的風險。

▲貝里斯籍貨輪「巍森8號（WEI SEN NO.8）」。（圖／運安會提供）

對此，運安會針對印尼PT. Hoki Sejahtera Bahari公司提出2項建議，包括製作航行計畫時，應明確標示高風險水域，並搭配必要的安全措施。

運安會也說，該公司監督所屬船隊應遵守航海人員訓練、發證及當值標準國際公約（STCW）的船員當值制度。船長應於高風險水域親自監控航向及船位，當值駕駛員應運用各項導航設備交叉確認船位、航向與水深變化，如有異常應及時調整航行計畫。