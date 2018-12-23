手怎麼放女友妹妹那？男友睡醒浮問號…下秒頓悟：夢到在抓「ㄆㄒ」

▲許多情侶都會抱在一起睡覺。（示意圖／達志影像）

網搜小組／綜合報導

許多情侶一起睡覺時，總會發生一些趣事。一名女網友表示，有次男友抱著她睡覺時，手卻摸往她的下體，因為平時男友就會亂摸，所以她也沒制止。男友幾秒鐘後突然疑惑，為什麼自己的手會放在女友的三角地帶。原PO也很茫然地回應「你自己放的啊！」接著，男方脫口說出一句話，讓原PO也超傻眼。

一名女網友21日晚間在《Dcard》貼文，說男友剛剛抱著她在旁邊睡覺，「然後他的手就往我下面摸過去，因為他平常很愛這樣亂摸所以我也習慣了」。男友摸了幾下後，手就維持放在下面，沒想到隔了幾秒，他突然開口問「為什麼把我的手放在你下面？」

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▲原PO男友夢到抓螃蟹，手卻放在她的下體。（示意圖／達志影像）

聽到問題後，原PO也一臉問號地回應「是你自己放的啊？」沒想到男友突然像是頓悟了什麼，並開口「哦！我剛剛夢到我在抓螃蟹」。一句話讓原PO更一頭霧水、哭笑不得。

看到貼文後，其他人都笑噴回覆，「螃蟹？妳是穿鋼鐵內褲嗎」、「咦？怎麼感覺是熟的螃蟹」、「到底是什麼樣的妹妹，觸感會像螃蟹啦」、「下次找個夾子夾他的手，看他醒來會不會跟妳說他夢到自己被螃蟹咬」、「那你也可以抓他的，然後說妳夢到自己在抓海參」。

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