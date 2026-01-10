林莎接《大陸尋奇》主持棒　網狂讚：質感升級！更多人驚訝1事

▲林莎。（圖／翻攝自林莎FB）



中視招牌外景節目《大陸尋奇》迎來全新主持人林莎，為節目增添亮點，她坦言接下主持棒的關鍵是因為阿公，「想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」消息一出，網友驚呼連連「是小時候的回憶」、「可以看大陸文化，又有美女主持，看爆電視！」不過，更多網友驚訝「原來這節目不是無限重播！」

林莎曝接下主持棒關鍵：因為阿公是忠實觀眾

林莎在臉書發文，「開始在《大陸尋奇》主持啦！」會接下這份工作，是因為阿公是節目的忠實粉絲，從小家裡就常常響起節目經典片頭曲，「突然想，如果阿公打開電視，看到的是孫女在裡面跑來跑去，好像也滿可愛的？於是就出發了。邊走邊看、邊聽故事，順便幫阿公（還有大家）看看風景。」

底下網友狂讚，「此節目有史以來，最漂亮的主持人了」、「上周看到預告，好驚訝，林莎的威力在大陸尋奇算是有史以來最強也最有名的主持人了」、「應該是老牌節目近20年來最有人氣的外景女主持」、「有莎妹收視一定會變好」、「我也愛看，有林莎更要看」、「太酷了！從小看到大的節目耶」。

其中，更多網友驚訝的是，原來節目一直有出新的內容，「原來這節目還有在更新喔」、「都還以為是重播以前的，居然還有在更新唷」、「原來這節目不是無限重播」、「我以為早就拍完了，還有新東西能拍喔」。

林莎坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，「我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」為此林莎便毫不猶豫點頭答應，心想「這個節目我一定要接」，其實不只阿公，林莎說父親同樣也是《大陸尋奇》的忠實鐵粉。

林莎表示，小時候會覺得《大陸尋奇》是「大人的節目」，如今成為節目主持人，意外發現節目其實有許多年輕視角，節奏與氛圍都更貼近年輕觀眾；而林莎主持的《大陸尋奇》，自1月11日起每周日晚間6點在中視播出。