紅燈鑽斑馬線！單車差一秒被撞「扭一下閃公車+淡定走人」　網譙：自殺啊

▲這…單車騎士也太無視交通規則了吧！（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／綜合報導

在台灣很少完全遵守交通規則的人，不管是開車族、騎士、路人，有時也會為了趕時間或方便而違反規則。有民眾目擊單車騎士為了搶快，完全無視燈號及正在轉彎的公車，硬是往前騎要過馬路，險些被公車直直撞上。畫面被民眾的行車紀錄器拍下，原PO也在文中氣憤直呼「司機差點多一條業務過失」。

網友在臉書《爆料公社》貼出一段影片，他正停在一個路口，準備直行的車都在等紅綠燈，右側的公車則一台接一台地右轉；3台公車過去後，一位腳踏車騎士似乎認為有空檔，便不顧燈號就往前面斑馬線方向騎。但2輪怎麼可能快過4輪，一輛公車這時準備右轉，眼看著就要撞上單車騎士，幸好司機反應快、急忙在快過斑馬線時踩煞車。

►柴柴學壞講幹話！24張貼圖這裡載

▲單車騎士眼見有空檔就想闖。（圖／翻攝自爆料公社）

▲此時，一輛公車準備右轉。（圖／翻攝自爆料公社）

只見單車騎士扭了一下閃過車頭後，再縮了一下頭躲掉公車照後鏡，接著淡定地踩著踏板離去。儘管沒有任何人受傷，但原PO還是忍不住批「單車自殺式攻擊」，也標註「#單車行走斑馬線無視紅綠燈」、「#公車司機差點多一條業務過失」。

看到影片後，其他網友也紛紛留言怒批，「腳踏車騎士們都很猛，隨時可以視路況轉換身份。騎在馬路上就是飆車手，還可以視交通號誌瞬間變成行人左轉騎在斑馬線，或者直接騎在人行道上」、「自己想死，可以不要害辛苦賺錢的司機嗎」、「單車都這樣…也是行人也是車的概念」、「根本覺得這些人是活膩了，想賺保險金跟理賠金故意這樣騎的」。

►加ET酷搜好友，送《柴語錄》貼圖

▼單車騎士眼見自己快被撞，趕緊扭閃過車頭。（圖／翻攝自爆料公社）

▼單車騎士悠然離去。（圖／翻攝自爆料公社）