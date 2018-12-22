捌圓集團火鍋爆欠薪停業！老闆娘道歉公告「威脅員工」：罷工錢會被扣住

▲捌圓集團火鍋爆欠薪停業！（圖／翻攝肉肉山臉書）



生活中心／台北報導

捌圓餐飲集團驚傳欠薪停業，旗下包括肉肉山、MIRUKU都被肉品、海鮮等廠商，控訴積欠貨款，初估多達500多萬元，有員工提前9天收到匿名提醒，結果20日發薪日竟真的領不到錢，出面踢爆老闆娘最後在群組的道歉公告，竟提醒「若員工無法接受，想罷工，造成店家無人空城，百貨開罰，更可以肯定款項延遲，嚴重的不會撥補下來」，要全體員工明白公司處境，共體時艱。

捌圓餐飲集團旗下擁有捌圓堂、方圓、密特師傅、肉肉山和MIRUKU十勝牛奶火鍋店，卻驚傳欠薪、欠貸「總公司停業」消息。有員工將對話紀錄及公告PO上爆料公社，踢爆發薪日當天直到各店主管反應員工開始反彈，老闆娘才統一傳送群組訊息告知，「因與三創、各大百貨有合約問題尚未解決，各百貨款項暫時無法如期撥款，目前已經全面協商中，各大百貨進駐員工薪資會延遲至2019年1月10日發放。」

▼老闆娘道歉公告竟「威脅員工」：罷工錢會被扣住。（圖／翻攝爆料公社）



公告中強調「請員工請勿再私自找三創高層，造成對方觀感不好，導致款項又延遲。」希望大家共體時艱，最後還附註提醒「若員工執意無法接受，想罷工、執意離職，造成店家無人，畢竟合約還在進行中，百貨、三創都會開罰，更可以肯定款項延遲，更嚴重的不會撥補下來。」若找勞工局申訴，肯定撥款下來的錢，還是被扣住來給付罰款，「希望員工都能有明確認知，有錢一定趕緊發放」。讓員工無奈大嘆「有點威脅員工不能有任何的動作」，打算離職，但薪資一毛都拿不到。

MIRUKU員工接受《東森新聞》訪問時指出，冰箱裡的海鮮產品周六賣完就沒了，已經沒有料可以賣，擔憂地說「看到很多廠商跟大哥一起過來，還有大哥說他是民間融資公司，所以我們更害怕。」肉肉山也有員工發現，公司疑似勞保沒繳，寄來的存證信函上寫著，從4月開始一直到7月根本就沒在繳！

薪水一再拖延，已經有員工憤而離職，申請勞資爭議協調。勞工局也證實，捌圓餐飲集團已經有7件調解案，若雇主再不發放薪水，將依勞基法開罰2至100萬元，且2017年和2018年2年內就已經因違反勞基法對業者開罰過2次。

不只員工，還有10幾名廠商直搗火鍋店找負責人，但賣場經理就是聯絡不到負責人，受害廠商痛罵「他們積欠很多廠商錢不給啊！然後如果廠商不供貨，就找別的廠商，甚至有的會給現金。」初步估計，有肉商被欠250萬元，海鮮商被欠80萬元，飲料、菜商共欠500萬元。

據悉，負責人原定傍晚要出面說明，臨時反悔，只留下一份文件，強調自己是遭「律師設局」，先是讓她吐出250萬鑽戒後，又交出300萬元名車，最後還設局高利貸，強調一切都是被騙。