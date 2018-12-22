檔車落鏈兩女半夜蹲路邊弄到手髒　運將遞衛生紙幫修：給妳們擦手

▲原PO和同事半夜蹲在路邊修車，運將好心遞衛生紙給她們擦手。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

網搜小組／綜合報導

台南李姓女網友22日在臉書「爆料公社」PO出兩張照片表示，半夜下班騎車回家時，同事的檔車突然落鏈，兩人蹲在路邊弄到兩隻手髒兮兮，這時後方一名計程車司機見狀馬上拿出一包衛生紙，後來也有其他司機下車幫忙才將機車修好，讓外籍同事覺得相當暖心。

原PO提到，同事的檔車騎到一半鏈子突然掉了，跟腳踏車落鏈很像，加上當時又是半夜找不到機車行，於是兩人將車停到路邊試著徒手裝回去，無奈怎麼弄都用不好，打電話詢問道路救援也都只有拖吊的服務，沒有提供修理，搞到最後她們的雙手都髒兮兮的。

▲後來在眾人的合力下才把機車修好。

但就在這個時候，後方的計程車司機見狀，趕忙拿出一包衛生紙朝原PO揮手，說是要給她們擦手用，同時也下車幫忙修理，後來越來越多運將也跑來幫忙，在眾人的合力下總算將機車修好，「真的很感謝台南新天地錢櫃旁的金榮大都會計程車司機們，謝謝你們讓外國人同事更喜歡台灣！」

這篇文章PO出大約1小時，就在爆料公社獲得2000多名網友按讚，大家也紛紛留言大讚運將的暖心行為，「當然啊，南部比較熱心助人」、「好棒的人情味」、「好窩心啊，正能量UP」；也有男網友PO出自己愛車落鏈的照片調侃，「肯定是女生才有的福利，男生就是自己的鏈條自己救。」