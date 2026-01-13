▲Ryu新片大翻車，遭負評灌爆後急下架。（圖／攝自RyuuuuTV）

記者張鈜閔／綜合報導

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma在2024年爆婚內雙出軌，去年正式離婚，想不到Ryu離婚後風波不斷，先是被中國籍小三女畫家控家暴後分手，雙方隔空交戰；日前發布的新影片罕見談起日本政治，卻惹怒不少粉絲，影片也急轉成私人。

新片突談政治網熱議

頻道原本是以「日文教學、旅遊」為主，Ryu昨日突發布影片「老實說，最近住在日本讓我很害怕...了解徹底改變日本國運的高市早苗」，罕見談起政治，他首先介紹起高市早苗，不同於以往的女性政治人物，高市強勢的「鐵娘子」作風，其「不彎曲理念」在「自卑」的日本人中擁有極高民調。

正因為高市的強硬個性，過往日首相會選擇迴避的「台海問題」，高市這次竟選擇正面回應，喊出「台灣有事就是日本有事」，也因此「觸怒中國的逆麟」，也因此中共展開許多經濟上的報復。

Ryu嘆平民無辜：看不到貓熊了

Ryu緊接著話鋒一轉，中國的報復包含「旅遊自肅」大砍飛日本的飛機訂單、強化水產品檢查、還有收回貓熊的租賃，透露造成日本1.8兆，他更嘆「平民很無辜」、「以後去上野看不到貓熊了」、「熊貓迷該怎麼辦？要怪日本還是中國？」

最後Ryu更呼籲日本人要想清楚，認為現在高市支持度高，但強硬的代價，「中國可能會進一步加強制裁，我覺得最恐怖的就是日本不了解中國，現在中國的強硬讓我覺得可怕」，還稱中國「不會打打不贏的架」，認為現在很多日本人「還在盲目支持」、「我覺得接下來真的會發生很恐怖的事」，更稱自己不會說出「那2個字」。

▲Ryu要日本人好好想想，認為盲目支持高市早苗會發生可怕的事。（圖／攝自RyuuuuTV）

要日本人「好好想想」網炸鍋

影片一出立刻引發爭議，不少網友不解「為何突然談起政治」，也有粉絲直呼失望「之前還替你打抱不平」、「直接教大家唱義勇軍進行曲如何？」、「錢到位了？」、「蠻糟糕的一集，如果你對話的對象是日本人，你應該用日文，然後中文字幕，再不然倒過來也行。字體是繁體中文，受眾可見不是中國，也不是馬來西亞，繁體只有香港或是台灣」、「台灣市場不想要了？以後誰還看你影片」、「人民幣真香」。

▲Ryu曾因離婚後與中國小三在一起登上媒體版面。（圖／翻攝自Threads）

目前Ryu已將影片下架，但內容被網友截圖備份，在threads以及Dcard引發熱烈討論，Ryu本人還未進一步說明。

