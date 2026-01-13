春節國道「初一到初五最塞」　高公局公布好走時段

▲春節車潮集中初一到初五。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

春節連假長達9天，由小年夜前一日2月14日放假至初六2月22日，緊接著228連假3天接力，預估將湧現大量車潮，高公局預估交通量與往年差不多，初一到初五為尖峰日，車潮較集中，尤其初二到初五北返車流可能上午9時就會出現，可能塞到深夜或隔天凌晨，高公局也公布春節尖峰易塞時段和好走時段。

南下集中初一到初三 初二至初五北返最壅塞

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局交管組科長張耿宗表示，今年春節車潮主要尖峰集中在初一至初五，其中南向車流集中於初一至初三，北向車流集中於初三至初五；另和平紀念日連假第1、2日為南向尖峰日，第2、3日為北向尖峰日，預估部分路段將出現長時段之壅塞，建議用路人可多搭乘國道客運、台鐵及高鐵，如仍需使用國道，建議可利用好走時段。

▲春節好走時段。（圖／高公局提供）

西部國道瓶頸「桃竹苗、彰投入列」 好走時段出爐

高公局也公布好走時段，其中春節期間西部國道部分，2月17日(初一)至2月19日(初三)，上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形，建議用路人早上6時前或中午12時後出發。

2月19日(初三)至2月21日(初五)下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形；其中，初三、初四北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨。高公局建議，中部地區北向用路人中午12時前出發，南部地區北向用路人提早至早上9時前出發。

國5初二到初五北上塞到半夜 出發趁上午9時前

國5部分，2月17日(初一)至2月19日(初三)，預估上午5時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午，高公局建議，用路人早上5時前或下午5時後出發。2月18日(初二)至2月21日(初五)，預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜，甚至隔日凌晨，高公局建議用路人上午9時前出發。

▲和平紀念日連假好走時段。（圖／高公局提供）

228連假接力登場 南下北返再現高峰

和平紀念日連假西部國道部分，高公局建議2月27日及2月28日南向用路人，可利用早上6時前或中午12時後出發；2月28日及3月1日，中部地區北向用路人建議中午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

228連假國5部分，高公局建議2月27日及2月28日南向用路人，可改上午5時前或下午5時後出發；2月28日及3月1日北向用路人，建議上午9時前出發。

春節國道夜間免收費 限定初一到初六0到5時

張耿宗指出，根據以往經驗，春節為最重要的民俗假期，不管放幾天假，交通量大多集中在初一到初五，預估今年春節交通量將與前兩年差不多，由於今年除夕前有兩天假期，南下較為分散，不少民眾會提早出發，假期前兩天沒有實施免收費措施，國道自2月17日初一至22日初六等6天每天0到5時實施免收費分流。

▲高公局交管組科長張耿宗。（圖／記者李姿慧攝）

高公局副局長陳宏仁則呼籲，民眾春節期間上國道，可多利用好走不塞車路段出發，分散車流，春節連假前半段南下車流比較多，春節假期後段則是北返高峰，建議早點出發或中午後再出門避開尖峰。