6國家遭殃！川普制裁伊朗「連坐關稅25%」　中國恐成最大苦主

記者吳美依／綜合報導

美國總統川普12日宣布，針對「所有與伊朗進行交易的國家」祭出25%懲罰性關稅，並且立即生效。這項制裁恐將重創中國、土耳其、印度、巴基斯坦、亞美尼亞及俄羅斯等，至少6個與德黑蘭有著頻繁貿易往來的國家。

▲川普9日在白宮會見石油公司高層。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗「6大貿易夥伴」受害

川普在真相社群（Truth Social）發文表示，「任何與伊朗做生意的國家，都要為與美國的所有業務支付25%關稅。」他形容這項命令是「最終且決定性的」，但白宮尚未公布行政命令細節，也不清楚最新的25%關稅，是否疊加在既有稅率之上。

根據麻省理工學院（MIT）經濟複雜性觀測站（Observatory of Economic Complexity）數據，中國是伊朗最大貿易夥伴，土耳其、印度、巴基斯坦、亞美尼亞也與德黑蘭經貿關係密切。此外，俄羅斯與伊朗2025年簽訂自由貿易協定，促進雙邊業務往來。

▼伊朗民眾不滿長年經濟困境與壓迫，紛紛上街反對政府。圖為10日的德黑蘭街頭示威情況。（圖／達志影像／美聯社）

「中印巴」與美貿易衝擊更大

《華爾街日報》指出，這項最新制裁可能危及川普與習近平去年10月在南韓達成的脆弱貿易休兵協議，甚至威脅原定今年春天登場的川習會。此外，也可能影響去年美國與巴基斯坦達成的貿易及石油開發協議。另一方面，印度已因購買俄羅斯石油面臨50%關稅，最新關稅恐又讓談判局勢雪上加霜。

「關稅案」也有關！最高法院審理中

與此同時，美國最高法院仍在審理關稅案，也就是川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵關稅，是否逾越職權。白宮尚未說明最新的伊朗制裁是援引哪條法律，但過去類似關稅的基礎，大多正是目前面臨法律風險的IEEPA 授權。

川普預計14日召開高層會議，討論如何回應越演越烈的伊朗反政府示威。而美國最高法院預計最快本周三（1/14）宣布裁決結果。