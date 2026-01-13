傳台美關稅15%！鄭麗文嗆「可憐」　民進黨遺憾：心中只有鄭習會？

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

紐時報導美國川普政府與台灣接近達成一項貿易協議，美方計劃將對台灣輸美商品的關稅稅率由20%降至15%，與日本、韓國等亞洲盟國看齊。藍委賴士葆今（13日）受訪時也大讚，這當然是很大的成功。國民黨主席鄭麗文則痛批黑箱、可憐。民進黨回應，遺憾鄭麗文卻又急著唱衰台灣，是否鄭麗文心中只有鄭習會與國共論壇，所以見不得台灣好。

賴清德總統多次宣示，持續和美方談判關稅，盼能從20％降低至15％，根據美國紐約時報報導，美國對台灣特別關稅將比照日本15%，但台積電要在美國再蓋5個晶圓廠。鄭麗文痛批，關稅至今談判超過1年時間從頭到尾都是黑箱，真的很可憐！台灣政府沒有向國會、國民報告，完全就是任人宰割、處置的狀態，這對台灣權益與國格傷害最深。

對於鄭麗文批評，民進黨發言人韓瑩表示，有關台美關稅談判結果，須經雙方官方正式宣佈才定案，遺憾鄭麗文卻又急著唱衰台灣。希望鄭麗文能夠謹記自己不到半個月前所說的放下對立，團結為台灣努力。

韓瑩表示，鄭麗文不到半個月前，才口口聲聲稱希望放下對立、團結對外，至今還言猶在耳，豈料今日隨即轉頭砲口對內批評政府，再次唱衰台灣。是否鄭麗文心中只有鄭習會與國共論壇，所以見不得台灣好。

韓瑩指出，執政團隊與關稅談判團隊在台美磋商過程中，皆定期公開向國人報告進度，努力不容抹煞。此外，執政團隊因應關稅衝擊，提出930億支持方案，總統與行政院長也率執政團隊下鄉與受衝擊產業座談，始終在第一線以台灣利益為最優先。而當總統展現誠意，邀集在野領袖進行國安簡報時，是藍白反悔拒絕，不願團結為台灣。

韓瑩表示，希望鄭麗文能夠謹記自己年初所說過的放下對立，一同為台灣團結來努力，不應為政治鬥爭潑髒水，抹煞執政團隊努力。