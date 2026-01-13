彰化市南瑤宮百年大修竣工　1/31開廟門迎媽祖入火安座

▲彰化南瑤宮將於1月31日重開廟門迎媽祖入火安座。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

擁有超過300年歷史的彰化縣定古蹟南瑤宮，因長期受木構件損壞、牆面龜裂等問題影響，自2023年起展開總經費達6557萬元的「百年大修」工程，第一期工程已於日前正式竣工，並將於1月30日至2月1日一連三天舉辦隆重的入火安座大典。彰化市長林世賢誠摯邀請信眾齊聚見證，共同祈願風調雨順、國泰民安。

▲彰化南瑤宮百年大修另建行宮。（圖／ETtoday資料照）

重現古蹟歷史風貌

南瑤宮又稱「彰化媽」，是台灣信徒組織最大的媽祖廟之一，香火鼎盛。2023年修復工程分兩期進行，第一期以正殿、護龍及三川殿為主，針對白蟻蛀蝕、木構腐朽、磚牆裂縫、屋脊損壞等結構問題進行全面補強與修復，總經費6557萬元由文化部、彰化縣政府及市公所共同籌措。市長林世賢表示，工程團隊對廟宇木結構進行全面檢查與修整，不僅保存了南瑤宮的歷史文化特色，更提升了建築安全與使用功能。

▲彰化南瑤宮將於1月31日重開廟門迎媽祖入火安座。（圖／ETtoday資料照）

入火安座迎媽祖回殿

修復期間，廟方於廟前搭建臨時行宮安奉神尊，隨著第一期工程竣工，廟方將於1月31日上午11時正式開廟門，恭迎媽祖及各神尊回殿安座。連續三天的典禮預計吸引全台信眾參拜，共同參與這場深具文化與宗教意義的盛事。



南瑤宮創建於清乾隆3年（西元1738年），歷經嘉慶年間擴建、日治時期增建前殿與兩廊，以及1971年淩霄寶殿新建等多次修建。近年因921地震造成結構受損，彰化市公所積極爭取中央補助，於2020年完成修復規劃，並於2023年啟動本次百年大修。市長林世賢強調，此次修復不僅是建築的再生，更是對地方信仰與文化傳承的重視。林世賢強調，未來將持續爭取經費，完整恢復南瑤宮的藝術價值，持續作為彰化重要的信仰與文化地標。

▲▼彰化南瑤宮將於1月31日重開廟門迎媽祖入火安座。（圖／ETtoday資料照）