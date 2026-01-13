驚悚瞬間！高雄拖板車「暴力右轉」猛撞　公車車頭爛毀慘況曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄驚悚一撞！今（13）日下午在小港中安路與高鳳路口，一輛拖板車疑似右轉未保持安全間距，右側板台猛撞行駛在外側外車道的另一輛公車，瞬間導致公車擋風玻璃破裂、車頭也嚴重毀損。所幸當時該輛公車上沒有乘客，雙方駕駛也均無受傷，至於詳細肇事原因尚待進一步釐清。

▲▼驚悚瞬間！高雄拖板車「暴力右轉」撞爛公車車頭。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起車禍發生在今日13時5許， 經查，當時50歲黃男駕駛拖板車，沿小港區中安路西向東方向行駛中間快車道，要右轉往高鳳路時，疑似因未保持安全間距，右側板台不慎與同向行駛外側快車道右轉高鳳路，由49歲陳男駕駛的公車左前車頭發生擦撞。

▲公車車頭遭猛撞，全爛慘況曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據曝光監視器畫面，當時拖板車板台猛烈撞上公車，導致公車車頭擋風玻璃破裂，車頭也嚴重變形毀損，所幸公車上無乘客，雙方駕駛也無受傷；雙方酒測值均為0。

警方獲報後，旋即派員到場處理，並測繪交通意外事故現場圖及指揮管制與疏導交通。現場於13時53分排除道路障礙，交通恢復順暢。

至於詳細肇事原因，尚待市警局交通警察大隊分析研判釐清。小港分局呼籲，大型車轉彎時應注意內輪差，民眾行車時注意避開大型車左右側，以免發生憾事。