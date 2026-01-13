　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「這3組密碼」被點名超弱！能瞬間攻破　資安署：一破口恐全淪陷

▲▼ 。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

數位發展部資通安全署昨（12）日召開記者會，針對近來網路入侵事件頻傳，說明政府在帳號與密碼安全上的強化作法，同時也向民眾發出警示。

弱密碼形同虛設　資安署點名「123456、admin」最危險

資安署指出，像是「123456」、「admin」，或依鍵盤排列順序設定的「QWERTY」等常見弱密碼，早已被列為駭客優先嘗試目標，透過自動化破解工具幾乎可在瞬間攻破，呼籲民眾務必避免使用。

同一組密碼到處用　一個破口恐全淪陷

資安署也特別提醒，切勿在社群媒體、電子郵件與網路銀行等不同平台重複使用相同密碼，一旦其中一個服務遭到入侵，其餘帳號極可能出現「連鎖遭竊」情形，對個人隱私與財產安全構成高度風險。

針對防護作法，資安署建議民眾提升密碼複雜度，密碼長度至少15個字元，並混合使用大小寫英文字母、數字與特殊符號，也可透過密碼管理工具協助產生與管理不同帳號的密碼，避免使用生日、電話號碼等容易被猜測的個人資訊。

兩步驟驗證成基本配備　重要帳號優先啟用

除了密碼本身，資安署也呼籲，啟用兩步驟驗證機制，在輸入密碼後再增加第二道驗證程序，例如簡訊驗證碼、身分驗證器，或臉部、指紋辨識等生物特徵驗證，並優先為網路銀行、Google、LINE及各大社群平台等重要服務進行設定。

定期檢查登入紀錄　異常立即處理

在日常使用上，資安署建議民眾，養成定期檢視帳號登入紀錄的習慣，透過查看登入時間、地點與裝置設備，確認是否出現異常存取情形；一旦發現不明登入足跡，應立即登出所有裝置並更換密碼，以降低風險擴大。

資安署：帳號安全就是財產安全

資安署強調，帳號安全與民眾的隱私與財產息息相關，只要落實強化密碼設定並搭配兩步驟驗證，就能大幅降低帳密遭盜用的風險，為數位生活築起更堅實的防護網。

01/11 全台詐欺最新數據

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋

研究揭為何Google成駭客最愛目標

研究揭為何Google成駭客最愛目標

Google 與 Facebook 帳戶，已成為美國使用者最常被駭客鎖定的目標。數據分析機構 Click Insight 研究美國 2024 年 11 月至 2025 年 10 月的搜尋趨勢發現，與「帳號遭駭」、「帳號被盜」相關的搜尋中，以 Google 帳戶數量最高，其次則為 Facebook，顯示高度整合、多服務共用的帳號，正成為駭客優先下手的對象。

LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　這動作是大忌！

LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　這動作是大忌！

帳號不安全？Google年底前1.5億用戶自動轉「兩步驟驗證」

帳號不安全？Google年底前1.5億用戶自動轉「兩步驟驗證」

不想Google Play遭盜刷　谷歌提醒帳戶要「兩步驟驗證」！

不想Google Play遭盜刷　谷歌提醒帳戶要「兩步驟驗證」！

iPhone被盜？快檢查「5個跡象」　達人分享復原密鑰救帳號

iPhone被盜？快檢查「5個跡象」　達人分享復原密鑰救帳號

資安警示弱密碼兩步驟驗證帳號安全網路防護

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

