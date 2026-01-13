　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

名下無車卻收46元ETC催繳　高公局揭3詐騙手法、4招辨識

▲▼高公局業務組科長呂理強。（圖／記者李姿慧攝）

▲高公局業務組科長呂理強說明詐騙3大手法。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

有民眾明明名下無車，近來卻收到「46元停車費或通行費」之催繳郵件或簡訊。高公局今(13)日公布ETC詐騙3大類型，包括偽裝官方系統自動發送、停車催繳、繳費催時效並恐嚇法律後果等，去年成功阻斷500多件ETC詐騙網址。高公局也提供4種詐騙辨識方式，包括無車號、有連結、小金額、催時效等，呼籲別上當。

高公局業務組科長呂理強表示，近來有民眾名下沒有任何車輛，卻收到46元通行費催收通知，透過不法手段取得民眾聯繫資訊，企圖以「亂槍打鳥」方式，誘導民眾點擊連結線上刷卡，騙取點選詐騙連結，「正港」ETC郵件或簡訊，一定有車號且不會有繳費連結，呼籲直接刪除勿受騙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ETC三大詐騙類型。（圖／高公局提供）

▲ETC三大詐騙類型。（圖／高公局提供）

高公局也公布近來ETC詐騙3種類型，包括有讓人看起來像是自動化系統發送，而非人為發送的偽專業「系統動作」型；以及能精準鎖定開車族使用與遠通電收高度相關的業務詞彙，例如針對目標的「停車業務」型。

另還有利用小額欠費與法律後果，來誘導點擊的「費用與限制」型等，請民眾慎防這些可疑郵件或簡訊，切勿點擊或操作不明網址，以免遭盜取帳號及金錢。

▲▼偽裝專業的「系統動作」型詐騙：偽裝成自動化系統發送的正式通知。（圖／高公局提供）

▲▼ETC三大詐騙類型。（圖／高公局提供）

▲▼誘導點擊「費用與限制」型詐騙：利用小額費用與法律後果誘導點擊。（圖／高公局提供）

▲▼ETC三大詐騙類型。（圖／高公局提供）

▲▼針對目標的「停車業務」型詐騙：鎖定開車族群，使用與遠通電收高度相關的詞彙。（圖／高公局提供）

高公局也提供4招辨識方法，包括第一是「無車號」，因詐騙集團無法精準取得車號，常以「公告字號」、「案件編號」或「郵件代碼」等魚目混珠。第二是「有連結，官方通知僅為善意提醒，絕對不會在訊息中附帶繳費網址要求線上刷卡。

第三則是「小金額」，詐騙集團會刻意編造37、40、46元等小額數目，企圖利用民眾對小錢較不設防的心理降低戒心。第四是「催時效」，詐騙訊息常提及「滯納金」法律後果，或要求於「今日午夜12時前」完成繳費，利用時效性壓力使受害者來不及查證。

呂理強指出，為防止詐騙，高公局偕同遠通電收除透過各式管道加強宣導外，並利用刑事警察局165反詐騙通報系統共同打擊詐騙，以阻斷詐騙訊息，經與遠通公司積極聯防，去(114)年成功阻斷約500餘件與ETC相關之詐騙網址。

高公局也提醒，若民眾遇到可疑訊息，請撥打165專線，或電洽遠通電收24小時客服專線（02）7716-1998、Line客服（ID：@etag）查證。

由於2月農曆春節連假將至，高公局提醒，通行國道要記得儲值及繳納通行費，並建議用路人申辦eTag及銀行信用卡自動儲值繳納通行費，除可享有通行費九折優惠，在儲值信用卡有效的情況下不會產生欠費。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童
好市多悄悄上架新品！　期間限定開賣
警侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光
台南社會局驚藏大內鬼！　5407萬全進私人口袋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

守護學童健康不鬆懈　台東縣府落實校園午餐衛生把關

航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

游鴻明隔18年曝重磅喜訊！　被「不實報導」露面澄清了

最有錢的農會！大園區農民節慶祝大會　農會年度盈餘1億8723萬

盲人環台公益路跑感動落幕　大武警落實交安維護確保活動順利

北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　不鏽鋼材質象徵精神永不朽

中國桌球「男隊輸太慘」！　協會擬新策…肖戰任副總教練

強化地區防災韌性人人有責　南消四大攜手業界共築安全防線

【妹妹徒手打小強】嚇瘋拿給媽之後她也跟著一起尖叫XD

生活熱門新聞

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

手搖飲連喝2個月！店家「貼心問1句話」熟客不去了

知名女星「未婚生子」淪阿公店小姐 　晚年靠撿回收維生

出國被害慘！旅行社辦1證件「台灣身分沒了」

快訊／高鐵台南站旅客衝撞列車落軌　1307車次取消營運

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

5.3地震台北超搖11秒　氣象署估7.0後餘震

護照有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝

隱眼殼回收「換環保金」　大票驚哭：丟99袋了

美國想要格陵蘭　財經網美曝：對台灣是好事

即／李多慧打破沉默！拍片親證「我真的不抽菸」

快訊／21:31台灣東部海域規模5.3地震　最大震度3級

裝冷氣時師傅多問1句　冬天來他跪謝爆共鳴

曾任總統府顧問！混元禪師圓寂　享壽82歲

更多熱門

相關新聞

去年國道「未繫安全帶」奪21命　高公局：加強取締最重罰6千

去年國道「未繫安全帶」奪21命　高公局：加強取締最重罰6千

高速公路行車速度快，一旦發生事故，傷亡程度往往比一般道路更嚴重。根據高公局統計，去年國道有19件未繫安全帶的死亡車禍，約近3成，奪走21條人命，由於春節連假將至，高公局將請公警局加強國道未繫安全帶取締，一旦違規可罰3千到6千元罰鍰。

春節國道「初一到初五最塞」　高公局公布好走時段

春節國道「初一到初五最塞」　高公局公布好走時段

為2千元扮投資專員搞詐　要賠5百萬

為2千元扮投資專員搞詐　要賠5百萬

詐團內鬥！「小辣椒」不是小咖身分曝光

詐團內鬥！「小辣椒」不是小咖身分曝光

台東男中詐團陷阱掏錢買虛擬幣　警逮22歲女車手

台東男中詐團陷阱掏錢買虛擬幣　警逮22歲女車手

關鍵字：

ETC詐騙高公局停車費通行費催繳

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面