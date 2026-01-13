名下無車卻收46元ETC催繳　高公局揭3詐騙手法、4招辨識

▲高公局業務組科長呂理強說明詐騙3大手法。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

有民眾明明名下無車，近來卻收到「46元停車費或通行費」之催繳郵件或簡訊。高公局今(13)日公布ETC詐騙3大類型，包括偽裝官方系統自動發送、停車催繳、繳費催時效並恐嚇法律後果等，去年成功阻斷500多件ETC詐騙網址。高公局也提供4種詐騙辨識方式，包括無車號、有連結、小金額、催時效等，呼籲別上當。

高公局業務組科長呂理強表示，近來有民眾名下沒有任何車輛，卻收到46元通行費催收通知，透過不法手段取得民眾聯繫資訊，企圖以「亂槍打鳥」方式，誘導民眾點擊連結線上刷卡，騙取點選詐騙連結，「正港」ETC郵件或簡訊，一定有車號且不會有繳費連結，呼籲直接刪除勿受騙。

▲ETC三大詐騙類型。（圖／高公局提供）

高公局也公布近來ETC詐騙3種類型，包括有讓人看起來像是自動化系統發送，而非人為發送的偽專業「系統動作」型；以及能精準鎖定開車族使用與遠通電收高度相關的業務詞彙，例如針對目標的「停車業務」型。

另還有利用小額欠費與法律後果，來誘導點擊的「費用與限制」型等，請民眾慎防這些可疑郵件或簡訊，切勿點擊或操作不明網址，以免遭盜取帳號及金錢。

高公局也提供4招辨識方法，包括第一是「無車號」，因詐騙集團無法精準取得車號，常以「公告字號」、「案件編號」或「郵件代碼」等魚目混珠。第二是「有連結」，官方通知僅為善意提醒，絕對不會在訊息中附帶繳費網址要求線上刷卡。

第三則是「小金額」，詐騙集團會刻意編造37、40、46元等小額數目，企圖利用民眾對小錢較不設防的心理降低戒心。第四是「催時效」，詐騙訊息常提及「滯納金」法律後果，或要求於「今日午夜12時前」完成繳費，利用時效性壓力使受害者來不及查證。

呂理強指出，為防止詐騙，高公局偕同遠通電收除透過各式管道加強宣導外，並利用刑事警察局165反詐騙通報系統共同打擊詐騙，以阻斷詐騙訊息，經與遠通公司積極聯防，去(114)年成功阻斷約500餘件與ETC相關之詐騙網址。

高公局也提醒，若民眾遇到可疑訊息，請撥打165專線，或電洽遠通電收24小時客服專線（02）7716-1998、Line客服（ID：@etag）查證。

由於2月農曆春節連假將至，高公局提醒，通行國道要記得儲值及繳納通行費，並建議用路人申辦eTag及銀行信用卡自動儲值繳納通行費，除可享有通行費九折優惠，在儲值信用卡有效的情況下不會產生欠費。