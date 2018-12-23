1年換12個男友！失戀女找哥們喝掛被酸爆　逆天美腿曝光...風向神轉

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫librestock網站）

網搜小組／綜合報導

一名男網友日前抱怨，有位正妹好友一年換了12個男友，每次只要失戀就找他喝酒訴苦，但沒多久又展開新戀情。身為好兄弟，他幾乎每個月都要重複差不多的話，不禁無奈求問，是否能祭出一劑猛藥，給對方來個當頭棒喝。

男網友日前在爆怨公社提到，「身邊有一位女性好朋友，一年換12個男朋友，每次失戀都要陪她喝到掛，然後過陣子...又有新戀情。每次安慰講的屁話，每個月都要重複講一次，求當頭棒喝的安慰話！」

▲超長美腿。（圖／翻攝自爆怨公社）

看完男方敘述，大票網友忍不住開罵，認為她根本糟蹋自己，沒什麼好同情的，還有人嘲諷說，「她需要姐夫」、「直接放棄治療」。不過也有蠻多人提議，原po乾脆把女生收編，直言「那第13次換你吧...，我相信會是最後一次」、「其實她是需要你的」、「把她追到手，就沒有下個月的煩惱」。

在一片罵聲中，網友們看到喝掛女主角的逆天長腿後，紛紛歪樓笑回「這腿很可以」、「下次要準備喝掛時，記得通知我一起」、「腿真美」、「求正面」、「這個身材...羨慕死」。

►柴柴學壞講幹話！24張貼圖這裡載

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。