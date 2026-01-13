長榮入選全球最安全航空第8名　星宇以最年輕之姿名列第11

▲長榮航空。（圖／長榮航空提供）

記者周湘芸／台北報導

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com今天公布最新「全球最安全航空公司」評比結果，長榮航空獲選全球最安全航空公司第8名，為台灣唯一入選全球前10大安全的航空公司，而星宇航空也以最年輕航空之姿名列第11名。

長榮航空總經理孫嘉明表示，飛航安全是長榮航空永不妥協的核心價值，完美嚴謹的飛安及創新服務，是持續堅持的目標，能夠連續13年獲AirlineRatings.com的飛安肯定，是對全體員工長期落實安全文化及執行標準作業程序的最大鼓勵。未來將不間斷精進安全管理系統，強化風險預防機制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲星宇航空。（圖／星宇航空提供）

星宇航空執行長翟健華表示，星宇航空名列2026年全球最安全航空公司第11名，這不僅是一項國際肯定，更是全體員工長期投入飛航安全、嚴謹落實每一項作業細節的成果。星宇航空雖然開航短短5年，但團隊由航空界經驗豐富的專業人員組成，因此能在短時間內建立多條航線，同時維持高標準的飛安管理。

Airline Ratings執行長Sharon Petersen也提到，Airline Ratings一般不會將成立時間較短的航空公司納入評比，但星宇航空作為相對年輕的航空公司，在安全制度建構、營運透明度及整體安全文化上的表現突出，在機上安全稽核中更獲得接近滿分的成績。

AirlineRatings.com為國際公認的航空評鑑機構，自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的評選系統對全球近400家航空公司飛安表現進行評分，評選標準先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準及飛安紀錄等多項指標，遴選出最安全的航空公司。