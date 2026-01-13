去年國道「未繫安全帶」奪21命　高公局：加強取締最重罰6千

▲高公局交管組科長李佳訓說明國道未繫安全帶事故。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

高速公路行車速度快，一旦發生事故，傷亡程度往往比一般道路更嚴重。根據高公局統計，去年國道有19件未繫安全帶的死亡車禍，約近3成，奪走21條人命，由於春節連假將至，高公局將請公警局加強國道未繫安全帶取締，一旦違規可罰3千到6千元罰鍰。

高公局交管組科長李佳訓表示，去(114)年國道A1類死亡事故有69件，其中因未依規定繫妥安全帶而導致死亡之事故共計19件，約佔28%，造成21人死亡。另未繫安全帶乘客之事故致死率，約為已繫安全帶者的3.6倍。

高公局說明，該數據顯示於高速行駛道路上，若未正確使用安全帶，車輛發生碰撞時，車內人員極易因強大衝擊力向前衝撞、拋飛車外，甚至再遭其他車輛二次撞擊，導致嚴重傷亡。

▲安全帶小知識。（圖／高公局提供）

李佳訓指出，依據「道路交通管理處罰條例」規定，汽車行駛於高快速公路，若車內人員未依規定繫安全帶，可處駕駛人3千至6千元罰鍰。另孩童應依規定使用合適兒童安全座椅，小型車附載幼童若未安置於安全座椅，可處駕駛人1500至3000元罰鍰。

高公局表示，為維護國道行車秩序與用路安全，國道公路警察局已運用科技執法設備，持續取締未繫安全帶等違規行為，提醒用路人出發前務必確認安全帶無損毀且已扣緊，並為兒童使用合適安全座椅，以保障行車安全。

高公局副局長陳宏仁指出，高公局將請公警局加強取締國道上未繫安全帶外，也會加強安全宣導，繫安全帶將可以救一條人命。

▼高公局副局長陳宏仁。（圖／記者李姿慧攝）