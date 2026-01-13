被迫和250kg巨熊同居37天！加州男才脫身　鄰居驚見住家也有熊

▲男子終於把住在家中的熊趕走。（圖／翻攝自Facebook／BEAR League）

記者李振慧／綜合報導

美國加州63歲男子強生(Ken Johnson)發現住家有熊闖入，被迫和熊「同居」1個多月後終於把不速之客驅逐走，沒想到同社區近來又傳出類似事件，當地其他居民也發現有熊藏在住家地下。

男住家地下遭巨熊霸占 長達37天

居住在加州阿爾塔迪納(Altadena)的強生之前向媒體表示，住家去年年底闖入不速之客，一頭重達250公斤的巨熊竟然住在他家地下的狹小空間，而且通報當局後還是無法把熊趕走，讓他非常苦惱，6日在民間團體The Bear League的幫助下，才終於結束長達37天與熊同居的生活。

同社區又出現棕熊 住戶拍下畫面

就在當地居民以為徹底擺脫熊害，沒想到同地區近日又傳出類似事件，一名住在阿爾塔迪納區的民眾，以匿名方式向當地媒體提供棕熊照片，顯示有一頭棕熊住在他家地下，懷疑已經長達4至5天。

從男子拍攝的畫面中可看到，一頭體型巨大的棕熊躲藏在地下空間中，由於他所住的地點和強生家非常接近，相距不到1公里，懷疑有可能是同一頭棕熊。目前加州魚類與野生動物管理局已經被通知事件，暫無法確認2熊是否是同一頭。