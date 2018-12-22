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卓榮泰直搗黨內敏感深水區　兩岸可親來親去！路線裂解重啟討論

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▲▼民進黨中常會,卓榮泰步入會議室。（圖／記者季相儒攝）

▲民進黨主席參選人卓榮泰。（圖／記者季相儒攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨主席參選人卓榮泰的起手式，拋出黨內兩岸路線的辯論會，並且針對台北市長柯文哲「兩岸一家親」的說法，表明了兩岸可親來親去，但不能「一家親」；就黨內看來，他從綠白分手的起點、黨內「深水區」，禁忌且敏感的議題來著手，是很重要的第一步。

民進黨在2018地方選舉潰敗，遙想年初時，跟柯文哲是否再次合作，從曖昧不明到反目成仇，黨內人士認為，關鍵就在「兩岸論述」的嚴重分歧，柯文哲在雙城論壇拋出「兩岸一家親」，嚴重抵觸民進黨基層支持者，掀起反彈，最終走向分手。

選戰落幕後，總統蔡英文請辭黨主席，但隨即展開六都市長的座談會，第一站就與柯文哲展開「蔡柯會」，包括前總統府副秘書長姚人多也在臉書發文向柯文哲致歉，諸多動作都是主動釋出善意，希望遞出橄欖枝，修補白綠之間的關係。

同時，卓榮泰跳出來承擔參選黨主席，各界都在觀察他的起手式時，先是尋求黨內的整隊工作，拋出主席選舉不貼標籤、不出惡言，黨的改造，不留情份、沒有上限的宣示；接著，除了人事改革、政策調整、政經發展的處理外，則直搗黨內議題的「深水區」，也是黨內禁忌且敏感的兩岸議題。

卓榮泰在接受訪問時直言，未來可召開路線大辯論，包括《台灣前途決議文》，連九二共識也可拿出來討論；他認為，九二共識的一個中國，是指中華民國，台灣沒有人會認為是中華人民共和國，而台灣前途決議文，就是依照憲法，國名就叫中華民國，要改變此一現狀，必須2300萬人同意。

對此，黨內人士認為，卓榮泰從敗選的關鍵點之一，「兩岸論述」來著手，這是重要的第一步，會給人感覺他勇於面對黨內較為棘手、禁忌且敏感的議題，在改革上多少可以帶來期待；而且就民進黨而言，本來就沒有什麼是不能討論的，面對全新的民意，本來就需要重新檢討腳步的必要。

在蔡英文的兩岸論述上，堅持「維持現狀」，就當前的新民意而言，黨內人士認為，在這段期間來看，普遍會被認為缺乏彈性，黨內看法也分歧，卓榮泰拋出兩岸路線的辯論，也是針對不同時期，把該項議題裂解之後，重新來做調整跟檢討。

▼台北市長柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼柯文哲出席台北商大101校慶典禮。（圖／記者黃克翔攝）

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關鍵字：卓榮泰,兩岸一家親,民進黨,蔡英文,2018大選,2020總統,2020總統大選

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