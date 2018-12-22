影／是否參選2020總統　吳敦義連說3次「謝謝大家」　

記者唐詠絮／彰化報導

九合一選舉，中國國民黨贏得15縣市，為感謝各縣市輔選的辛勞，吳敦義在22日上午來到國民黨彰化縣黨部，舉辦首場感恩茶會，展開謝票之旅，慰勞地方輔選人士。吳敦義表示，維持92共識和平穩定兩岸關係是非常重要，同時對於媒體追問個人是否要投入總統大選？吳則連說三次「謝謝大家！」。

▲中國國民黨感恩茶會首站在彰化舉辦，主席吳敦義到場。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

吳敦義表示，執政的民進黨，應該正式宣佈2020大選是立委跟總統是一起，還是分開選，我們就會依照方式，趕快安排大選候選人產生時程，然後採取公正公開的方式，推舉出「品德、操守、能力、政績」，而且對國家、對人民非常忠誠的「中國國民黨黨員」，明確排除徵召「非國民黨員」的可能。

而針對馬英九、王金平、張善政有意表態參選2020的看法，吳敦義強調，我們會推出最適當、最有機會勝選的候選人，所以我們會有預定的行程，現在才12月，還沒做決定，所以哪位先進，哪位朋友，哪位同志有興趣參與，我們都歡迎，而且會用最公平的方式來處理。

至於感恩茶會首站安排在彰化與南投，被外界人士普遍認為是2020大選決戰中台灣，吳敦義回答，九合一選舉我們得到很多民眾的鼓勵，我們不分15個勝選的縣市，還是其他沒有勝選的城市，都要跑「周到一點」。

吳同時感謝彰化鄉親對於國民黨的支持與協助，做事情還是國民黨卡實在，我們將秉持一步一腳印的精神，深耕基層，瞭解民瘼，做所有當選同志的後盾，一起「拼經濟，顧生活」，讓彰化縣政大躍進，縣民大幸福。在黨最艱鉅且沒有任何資源的時候，有輔選團隊辛苦的付出，出錢出力，全心全意地為黨籍同志輔選，才有如此佳績。