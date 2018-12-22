監察院今年彈劾35人！　國防部違法失職官員最多

▲監察院巡視行政院。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

監察院第五屆監察委員本（107）年12月22日，由院長張博雅擔任領隊，赴行政院巡察。行政院院長賴清德首先率相關部會首長，就該院107年施政重點工作進行簡報。根據監察院統計資料顯示，107年監察院通過17件彈劾案，彈劾人數有35人，在各行政機關被彈劾人數，以國防部暨所屬機關9人為最多。

根據監察院統計資料顯示，107年監察院通過17件彈劾案，彈劾人數有35人，依官階類別分，政務人員4人、選任4人、簡任4人、將官1人、法官4人、檢察官2人，其餘為薦任及校官等計16人。本年彈劾違法失職態樣大多是廢弛職務為主，計7人，約占20%。各行政機關被彈劾人數，以國防部暨所屬機關9人為最多，其它依序則為法務部暨所屬機關2人、內政部、教育部及交通部暨所屬機關各1人。

另一方面，監察院也通過糾正案154案次，包括行政院暨所屬機關總計被糾正98案次，各縣市政府暨所屬機關被糾正56案次，其中行政院暨所屬機關，以衛生福利部暨所屬機關15案次最多，其次是內政部暨所屬機關14案次、教育部暨所屬機關12案次、國防部及法務部暨所屬機關，均為11案次等。另調查發現，行政機關辦理業務所依據的法律或規定，與當前社會環境顯有脫節，建議行政機關應儘速檢討修正之法規計有61項，其中9項已修正。