內部爆「淡海輕軌有疑慮」搶通車　朱立倫：果然...

▲淡海輕軌。（圖／記者于佳云攝）

記者徐政璿／台北報導

淡海輕軌綠山線趕在新北市長朱立倫卸任前2天通車，但新北大眾捷運公司內部員工爆料，指履勘和試車期間，列車輔助限速裝置（ATP）仍有安全疑慮，始終未能排除，外界質疑此時通車是否為了請政績。對此，朱立倫22日上午回應，「果然又有人所謂的爆料！」

朱立倫表示，「這一個多月來，我們只要動工，我大概就會看到有民進黨的議員說先不要動工，因為這是搶政績，只要我們完工一個工程，不管是市民活動中心、棒球場，或者是任何的公共建設，也都說是搶政績，我心裡在想會不會連淡海輕軌也要這樣說，果然又有人所謂的爆料，民進黨議員又說要詳細地檢查」。

朱立倫說，其實淡海輕軌是經過初勘、履勘，還有國際獨立機構的檢驗認證，這個中間都是外部的委員，如果有需要的話，大家下午也可以去試乘，而不用等明天，今天下午也可以去試乘，這些都是經過多方檢驗的一個成果，畢竟交通部要能夠審核通過也不是那麼簡單。

新北市政府與新北捷運局22日召開記者會強調，淡海輕軌通車期程早在103年發包就已宣布於今年底完工且經由委員初勘、履勘等程序，最後由交通部審核通過，一切按照原訂期程「準時完工」，絕非政治考量。

新北捷運公司三點說明：

1、 交通部12月10日現場履勘當天共9位委員搭乘的列車分別為106車（營運組）及107車（土建組/機電組），經詢問當天值勤司機員，並未執行過輔助限速系統（ATP ）之隔離操作。經詢問履勘當天行控中心值班主任控制員（CC）及交通控制員（TC），於整合輕軌管理系統（ITMS）上，亦無蹦現列車ATP隔離之警示訊號。經檢視12/10 當天ITMS 事件紀錄資料，亦無ATP被隔離之警示訊息。

2、 捷運所追求的就是安全與穩定，新北捷運公司駕駛員均須符合行車人員技能體格檢查規定，體格檢查合格並經基礎訓(36小時)、進階訓(92小時)、適應訓(120小時)，總計208小時訓練，目前完成授證人數為32位，並已將訓練成果報府備查完成授證，我們每一個從業同仁，都有這個認知，更把安全，當做唯一原則，沒有任何例外。

3、 淡海輕軌，不論是初勘或履勘，所有委員都是專業且公正的外部委員，過程不但有IV&V國際獨立機構的驗證，也都是以檢視安全與穩定，作為通過與否的標準，更必須取得交通部的營運許可，才能進行通車！

淡海輕軌運輸系統第一期統包工程自104年動工以來，歷經機廠、及藍海線路線工程計畫條件改變，綠山線主線工程仍依照原計畫期程於107年底完工通車，建立依計畫核定工期完成的典範，避免所投入公共建設及社會成本之浪費。大眾對於睽違20年以上的淡海新市鎮聯外大眾運輸系統，早已引領期盼，今能順利通車，對於新市鎮的交通與淡水地區民眾及學生通勤，提供一項便捷又安全的新選擇。

▼新北市政府與新北捷運局22日召開記者會。（圖／記者羅婉庭攝）