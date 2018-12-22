謝長廷逼死蘇啟誠？　藍委：飛回來只要3.5hr　返台說清楚

▲國民黨團召開記者會。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

已故駐大阪辦事處長蘇啓誠遺孀發出聲明，強調丈夫並非因為假新聞的壓力而死，而是開檢討會前一天接到外交部電話，被告知調職、懲處，以及駐處人員考績丙等，引發外界認為「外交部逼死蘇啓誠」。國民黨立委李彥秀22日表示，駐日代表謝長廷在選舉時都可以回來全省跑透透，日本飛台灣只要3.5小時，盼謝回來說清楚。

國民黨團22日召開「外交官之死 全民要真相」記者會，國民黨團書記長曾銘宗表示，外交部沒有積極調查此事，已經嚴重影響外交體系和工作士氣，國民黨團給予最嚴厲譴責，要求外交部給家屬和全民一個交代，並請行政院邀請公正人士組成工作小組，公佈事實並追究責任。

藍委李彥秀則說，從謝長廷21日發出的7點聲明來看，只看到對權位的戀棧，家屬如果看到更是感到刺痛，「謝長廷把所有責任推給假新聞，謝長廷推卸責任結果讓家屬沒辦法接受」，必須在百日的時間站出來。

李彥秀說，外交部對於事情處理是輕輕帶過，看得出民進黨管不動位高權重的前輩，謝長廷應該下台負責；而且謝長廷選舉回來全省跑透透，下週一審立法院外交國防委員會審查外交部預算，日本飛台灣只要3.5小時，「請他回來把事情完整交代清楚」。

▼駐日代表謝長廷陪同台北市長候選人姚文智前往大同區掃街拜票。（資料照／記者李毓康攝）