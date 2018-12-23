兒半夜咳醒第一句話「不要把拔」　爸畫照片出氣：我老婆都給你

▲兒子醒來第一句話就是「不要爸爸」，讓原PO覺得好氣又好笑。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

總說女兒是爸爸的前世情人，那兒子呢？高雄曾姓爸爸21日在臉書「爆怨公社」PO文半開玩笑地說，兒子生病整天就愛黏著媽媽，還不准他接近自己老婆，就連半夜咳嗽醒來第一句話也是「不要把拔」，讓他感到好氣又好笑。

原PO提到，兒子生病的時候整天就對著他灰（耍脾氣），不准坐在旁邊、不准睡媽媽的床，拖地、洗碗等家事通通都叫爸爸去做，連半夜咳嗽醒來的第一句話也是不要把拔，「我娶回來的老婆都給你就好。」

▲原PO兒子要爸爸去拖地、做家事，自己只黏媽媽。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關）

但畢竟再怎麼樣鬧也是自己的寶貝孩子，原PO嘴上抱怨著，實際上也沒打算怎麼樣，只好故意把兒子的照片加上許多特效，眼睛旁邊加上黑色妝容再配上大紅唇，看起來反而更加可愛，「今晚不弄臭你，我跟你姓！」

抱怨中又飽含父愛的發言一PO出就笑翻許多網友，紛紛留言安慰原PO，「兒子這麼可愛怎麼弄得臭？所以你就一直跟他姓吧」、「趕快催眠自己『是我生的』」、「放心，15年後就會還給你了」、「哈哈哈，我兒子以前還會拿玩具球棒打他老爸，要爸爸不要碰媽媽」。

▼原文全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）