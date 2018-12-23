國二兒說「媽媽對不起」原因超感動　母掛電話狂哭：孩子長大了

▲原PO說，兒子原本很叛逆愛頂嘴，「但上國二後，明顯比較細心，也會看人臉色。」（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

一名媽媽分享和就讀國二大兒子因小問題惹得兩人不開心，但孩子做了一件事情讓她淚崩，「我忍不住哭了出來，原來我的孩子長大了，他已經會在意我的感受了，孩子真的是上天賜予的神奇禮物。」她也補充說，大兒子平常就是個屁孩樣，加上他是個特殊兒，「所以我才會有這種感動」。網友看完鼻酸直呼，「其實兒子還是貼心的」、「妳的教育很成功」。

「我是一個膽小又愛哭，常因為一些事情就驚慌失措的40歲中年婦女」，這名媽媽22日冬至在「爆怨公社」臉書社團發文表示，早上和大兒子有點爭執而發生小口角，大兒子生氣戴好安全帽就騎腳踏車上學，「我當時愣在客廳，因為每天早上要上學時，他都會跟我說『媽媽我要上學囉』，但他今天沒有說。」

「我很在意也很傷心，我坐在椅子上不斷地反省自己，為什麼一早就跟孩子吵架」，媽媽說，「這又不是什麼大不了的事情，為什麼一早就找孩子麻煩？我腦袋一直不斷不斷的轉著這個問題。」

▼原PO感動直呼，「兒子真的長大了」。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

媽媽指出，但10分鐘後手機響起，是一個未知的來電號碼，她疑惑接起「喂～您好」，聽到對方沒出聲，繼續問「喂～請問找哪位」，隨後電話那頭傳來大兒子的聲音說「媽媽對不起」。

「我嚇到從椅子上彈起」，媽媽著急問大兒子，「雷雷嗎？怎麼了？發生什麼事了？你在哪裡？還好嗎？」，「我腦袋瘋狂轉著很多問題……『他才剛騎車去上學，他在路上怎麼了嗎』？因為今年年初他被車撞時，打給我的第一句話也是『媽媽對不起』。」

「電話那頭他還是沒動靜」，媽媽說，「就在我急到跳腳時，他說『媽媽對不起，早上不應該跟妳發脾氣……』。我聽完，頓時鬆了一大口氣，但還是很擔心地問，『怎麼會突然跟我說這個？你跟同學借手機嗎？你還好嗎？』。」

▼原PO說，大兒子平常就是個屁孩樣，加上他是個特殊兒，「所以我才會有這種感動」。（圖／示意照／翻攝pixabay免費圖庫）

媽媽表示，感覺電話那頭的兒子有點害羞說，「我沒事啦！只是怕妳會很難過，對不起！」她直呼，「掛完電話後，我忍不住哭了出來！原來我的孩子長大了，他已經會在意我的感受了，孩子真的是上天賜予的神奇禮物，就在妳陪著他成長時，妳自己也能因此成長。」她也補充說，大兒子平常就是個屁孩樣，加上他是個特殊兒，「所以我才會有這種感動」。

有網友看了感動說「那句對不起揪感心」；原PO回，「我掛完電話大哭啊！現在不管是湯圓還是什麼的，就算是要吃恐龍肉，我都會想辦法變出來給他。」

有人羨慕說，「好棒的孩子，我好羨慕喔，我國一的大兒子若能像你兒子會跟媽媽道歉，不會那麼叛逆大聲說話，我就會很滿足了」；原PO回，「我兒子也是很叛逆，很愛頂嘴，但上國二後，明顯比較細心，也會看人臉色，今天他的舉動，讓我覺得我這幾年吃的血壓藥有回報了（咦？）。再給他一點時間，他會懂得表示他對妳的愛的。」