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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

微信大改版　網一片哀嚎：超後悔「答應我千萬別更新」

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▲微信大改版，原先登入畫面的「地球小人」變成花朵。（圖／翻攝自微博）

▲微信大改版，原先登入畫面的「地球小人」變成花朵。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸即時通訊軟體微信昨（21）日發布更新，7.0版正式於蘋果App Store更新上線，不僅介面大幅改版，還新增了「時刻視頻」短視頻（影片）功能，更支援好友聊天時能設置「強提醒」；不過更新的功能一出，網路上一片哀號，網友紛表示更新完長得像QQ，也有人認為「看一看」的功能似乎侵犯個人隱私。

綜合陸媒報導，微信這次改版圖標由深綠轉為淺綠，登入畫面也從原本的地球小人變為簡潔的花朵。透過實測可發現，選取底部功能表中的「我」之後，於右上角點擊相機，即可拍攝「時刻視頻」，該功能支援在短影音中添加表情包、音樂、簽到、文字，但音樂不支援搜索，只能在系統每次隨機給出的幾首音樂中挑選。

▲微信大改版。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲微信改版後新增了「時刻視頻」功能。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

值得注意的是，好友可以在與你的聊天介面中，點擊對方名字邊的圈圈，看到你的「時刻視頻」，或者進入你的個人頁面；也可到你的「時刻視頻」，並透過「冒個泡」表示他來過，還可以藉此留言。

另個引起討論的是更新後的登入畫面，新版微信在打開時的功能介紹為「因你看見，所以存在」，配樂則是Leonard Cohen的《In My Secret Life》。「微信之父」、騰訊集團微信事業群總裁張小龍21日更新朋友圈狀態，似乎是對新版微信介紹畫面的解釋，他在狀態中說道「你未看此花時，此花與汝心同歸於寂；你來看此花時，則此花顏色一時明白起來。——王陽明」

▲微信大改版，原先登入畫面的「地球小人」變成花朵。（圖／翻攝自微博）

▲微信大改版。（圖／翻攝自微博）

新版微信介面全新改版，原先黑色底色變為灰白色，提供更清晰直觀的視覺與操作體驗。在聊天詳細頁面中，可以為好友單聊設置「強提醒」，設置之後，將全以全螢幕的方式提醒好友發出的訊息；iOS用戶可前往App Store更新微信，Android版本將在近期上線。

▲舊版的黑色底色改為灰白色。（圖／翻攝自微博）

▲舊版的黑色底色改為灰白色。（圖／翻攝自微博）

更新後的微信最新功能顯示，使用者點擊文章下方的「好看」後，就能將文章分享到看一看的「好看」頁面和好友分享互動，同時也能給優質公眾號內容更多曝光機會。據悉，微信「看一看」會綜合考慮文章在「好看」的熱度、用戶的興趣、文章品質等多方面因素，對朋友認為好看的內容進行綜合排序。

微信更新的消息一出，在微博引起討論，網友紛留言表示「雖然那朵花也好看，但我還是懷念地球」、「可以把原來那個地球小人換回來嗎？那朵花太俗了」、「看一看功能已進行投訴，侵犯個人隱私了」；不過也有網友認為「請直接告訴我怎麼降回去」、「答應我千萬別更新」、「時刻視頻的玩法是Whats App的吧」、「後悔更新微信了」。

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關鍵字：微信,改版,iOS,wechat,QQ,通訊軟體,張小龍

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