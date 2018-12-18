LINE桌機版更新多種新功能　文字可變粗體、變斜體　

▲LINE桌機版5.12.0的更新。（圖／記者樓菀玲攝）

科技中心／綜合報導

通訊軟體LINE已經是你我生活中不可或缺的小工具，除了家人朋友間會使用LINE來維繫感情外，許多公司行號也都使用LINE來進行溝通，而在LINE桌機版5.12.0的更新中，增加了許多方便的小工具，例如打出特定符號，文字就能加粗或是變斜體。

根據更新日誌指出，這次的LINE桌機版5.12.0的更新後支援「Markdown語法」，只要在訊息前後加上對稱的空格及星號（ *訊息內容* ），文字就能變成粗體，而若是想將文字變成斜體，只要在訊息前後加上對稱的空格及底線（ _訊息內容_ ）就能完成了，透過這些功能，未來在一長串訊息當中就能輕易標記重點。

▲打入特殊語法，文字即可變租體或斜體，但在手機版卻無法顯示出來。（圖／記者范家宏攝）

這次的更新也有推出針對記事本及貼文串的新功能，現在可以針對這兩處的貼文內容進行翻譯，只要在文字上按右鍵，就會跳出翻譯的選項，在進入翻譯頁面後，還能選擇想要翻譯成的語言。而現在移動滑鼠游標至影片播放器的進度列也可顯示該時間點的影片預覽縮圖了。

▲現在可以針對對話串以及記事本的貼文內容進行翻譯，還能選擇想要翻譯成的語言。（圖／記者范家宏攝）

除了上述更新外，標記成員這個功能早就不稀奇了，但是過去顯示方式都與一般文字相同，透過這次更新，未來被標記的姓名都將以粗體顯示。透過LINE的這些更新，使用者不管在生活或是工作都將更便利。