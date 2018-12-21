跟進未來科技趨勢！　重慶620條公車路線都可移動支付了

▲公車上的新型POS機，可用來進行二維碼、閃付等移動支付方式。（圖／翻攝自重慶晨網）



大陸中心／綜合報導

重慶市交通局20日與各個單位共同推出公共交通移動支付，為廣大的乘客帶來更便利的出行體驗。除了之前試營運過的二維碼支付外，這次還增加了卡閃付及手機Pay閃付的支付方式，乘客在搭乘公共交通運輸工具時又了更多的付款選擇。

公車移動支付11日在重慶主城區展開了試營運，到目前已覆蓋了620條公車路線中的8677輛公車，已經辦理了約47萬張二維碼，每日平均掃碼有近5萬人次；而現在除了當地的暢通卡刷卡、現金支付外，還多了另外3種支付方式。

第一種就是近日在主城區試營運的二維碼支付，乘客可以通過銀聯雲閃付、支付寶、微信等免費辦理乘車二維碼，上車時用手機調出二維碼，對著公車上新型的POS機（掃描器）下方的掃碼區就可以完成購票動作。

第二種是閃卡付，持卡人若擁有卡號為62開頭的卡，就代表是擁有「閃付」功能的銀聯信用卡，能夠直接刷卡搭車。

第三種是手機Pay閃付，如果有自帶NFC（近距離無線通訊技術）功能的手機，就可以通過綁定62開頭的銀聯信用卡，直接在POS機上「掃描手機」，完成支付操作。目前手機Pay閃付都支援Huawei Pay、MI Pay、Apple Pay、Samsung Pay等主流的支付方式。

《重慶晨報》記者在20日搭乘125路公車時，就體驗了一下二維碼掃碼的支付方式，通過支付寶APP的城市服務功能中開通「重慶公共交通乘車碼」，用手機調出二維碼後，對著POS機下方的掃碼區，「不到一秒」就可以完成支付動作。

該市交通局工作人員表示，「不少遊客都在用這種支付方式」，此前外地一些城市都已經開通了公車移動支付服務，從這些城市來的遊客難免都會問到「有支持二維碼支付嗎？」如今這項功能真的開通了，讓遊客出遊更加方便。

該次的支付方式是聯合了重慶市交通局、重慶城市交通開發投資集團有限公司、銀聯、騰訊、螞蟻金服等共同推出的，將為廣大乘客帶來更多種、更高效的乘車支付方式。