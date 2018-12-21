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貨車逆衝「眼前滿到剩車頭」　騎士紅燈腳著地2秒浮出人生跑馬燈

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網搜小組／綜合報導

台中一名機車騎士18日中午12點32分行經清水區海濱路時，正在停等紅燈，一名小貨車駕駛轉彎卻直接衝到逆向車道，幸好反應過來緊急煞車才沒有撞上，但也讓他嚇了一大跳，人生跑馬燈幾乎都跑完一遍，「後來我遇到家人，講話稍微分心駕駛就跑了。這年頭好好等紅綠燈也能差點被三寶搞死。」

在行車紀錄器畫面中，只見當天天氣晴朗、視野良好，路上的車流量也不大，騎士遠遠看到路口號誌燈轉為紅燈，就開始放慢速度緩緩滑行，最後平穩地停下來等待，但腳才踩到地上2秒鐘，一輛轉彎的貨車卻突然筆直朝他的方向衝過來，錄影畫面裡也幾乎都被藍色的車頭填滿。

貨車逆衝「眼前滿到剩車頭」，騎士紅燈腳著地2秒浮出人生跑馬燈。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲騎士剛停下紅燈，貨車就衝過來了。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

幸好駕駛發現後立即急踩煞車，雙方才沒有發生碰撞。騎士提到，當下自己腦袋完全空白，本來想問貨車司機「你是在幹嘛」，結果剛好遇到家人叫他，一分心講話對方就跑了，「那瞬間我的身體已經準備往旁邊跳了，自然也說不出什麼話。這年頭好好騎在路上等紅綠燈也能差點被三寶搞死，老天有保佑。」

其他網友看到完這段驚險的影片，也紛紛留言勸騎士提出檢舉，「突然有一龐然大物拔山倒樹、迎面直撲而來」、「有一束光！那瞬間是什麼痛得刺眼」、「可怕，現在停紅燈真的要左右看看，以免生命受到威脅」、「切到逆向太誇張了」、「人生跑馬燈都出來了，這樣開車是要嚇誰啊，如果是我遇到應該會把畢生會的髒話都罵一遍」。

▼貨車司機最後煞車停下的位置幾乎都要貼上騎士的機車。

貨車逆衝「眼前滿到剩車頭」，騎士紅燈腳著地2秒浮出人生跑馬燈。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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