兒子亂寫作業！媽媽秀這把尺「下秒整齊漂亮」　網激動：這招超神

▲媽媽拿著尺盯小孩寫作業。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

爸爸媽媽都怎麼教小孩！一名媽媽透露，盯著兒子寫功課時，如果沒有準備「尺」，整個作業本都會隨便寫；但「尺」一拿出來，整本作業簿就寫得整整齊齊、漂漂亮亮。文章一出，網友們也留言：「這招超神，真的要好好使用一把尺！」

一名媽媽在臉書社團「爆怨公社」發文指出，「兒子寫功課時，如果沒請出這把尺就給我隨便寫！尺拿出來，也不用多說一句話，整整齊齊、漂漂亮亮，難怪開學的時候，老師交代要準備一把尺～」

透過照片可以看到，原PO的可愛兒子正在努力練習寫作業簿上的英文字母，慢慢寫到X、Y、Z，但是畫面上也有「一把尺」正對著他，看起來是媽媽在旁邊盯著，兒子就真的乖乖寫字。

網友紛紛蓋樓留言：「要嚴格教。以前我都盯著寫，小學字很漂亮，但國中了，沒盯字跡開始牽絲、潦草」、「媽媽妳要堅持喔」、「再拿一支筆，筆跟尺，就可以使出十萬伏特了」、「我媽比較狠，直接拿剪刀剪掉今天回家作業的部份，然後叫我重寫」、「我是只要把我老公請出來就好，我兒子馬上乖乖寫功課」、「鐵尺比較耐用，而且不會很貴」等。

還有網友表示：「還好阿嬤對我比較好，她都說，寫完有肉肉吃哦」、「難怪老師說……每個人心中都要有一把尺」、「這個事情告訴我們不要當個無尺之徒」、「這個我上禮拜太生氣不小心弄斷一隻」、「我準備的是鐵尺，還打變形了！其實我都是拿尺來敲桌子而已」、「熱融膠條也很好用……還很Q彈」、「小孩子小時候會特別喜歡試探父母底線，從小就維持一個規矩和底線才不容易鬧問題出來」等。

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