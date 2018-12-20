影／大貨車懶迴轉「逆向硬插機車道」回公司　騎士驚魂：已3年

記者陳豐德／高雄報導

機車族活該沒路權？高雄市楠梓區的高楠公路上的一家專門租賃高空作業車的公司外，貨車司機為了運送車輛方便，時常從對向車道逆向駛入機車道，機車族只能被迫讓道，一不小心就可能煞停不及發生連環車禍，民眾痛批「每個禮拜就看見一次，沒看到的不知道有多少！」

▲高雄楠梓一家租賃高空作業車公司的貨車司機，因懶得迴轉竟然逆向闖機車道回公司。（圖／記者陳豐德翻攝）



黃先生受訪表示，他每天上班都會經過楠梓區的高楠公路，而17號又再次看到大貨車逆向強闖機車道的狀況；根據當時行車紀錄器中的影像，一輛印著「游鐵高空有限公司」字樣的大貨車，車上又再運著另一輛高空作業車，竟然罔顧機車族的安全，就從對向車道逆向開進機車道中，就為了省掉幾分鐘迴轉繞路的時間。

▼機車族被迫只能減速慢行，深怕發生意外。（圖／記者陳豐德翻攝）



高楠公路上、下班時間車潮眾多，大貨車竟然就在尖峰時段逆向開進機車道內，整個車道一半以上都被佔據，機車族遠遠看到就得放慢速度，而且一旁就有待轉機車格，萬一發生事故擦撞後果難以想像；但這樣的狀況並非首次發生，黃先生提供第二段行車錄影，今年7月同樣的狀況也曾上演，一輛印著「游鐵高空」大貨車也逆向強闖機車道。

黃先生痛批，「實在是受不了這種逼車方式，每一位機車騎士都得閃他們，這樣的情形至少長達2、3年的時間，簡直就是『鴨霸』，附近公司及同事也怨聲載道，但同樣的場景卻一再重演，希望透過網路及警方力量給予制裁！」

對此游鐵高空公司游老闆回應，經過內部調查之後，確認公司的大貨車司機確實有逆向強切機車道的狀況，是因為該路段大貨車難以迴轉，如果按照規則會讓大貨車塞在馬路上至少十分鐘，但逆向貪快只需要3分鐘就可以回到公司，但他強調「司機確實不對！」將會教育旗下司機遵守交通規則，寧願多花點時間迴轉，也不要為省時造成任何的交通意外，

▼今年7月間民眾也直擊同樣的狀況發生。（圖／記者陳豐德翻攝）

