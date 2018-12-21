日商前負責人自撞分隔島亡　退休獨留台借馬自達卻撞到車頭全毀

▲藤井自撞新生高架的分隔島當場昏迷，送醫急救仍宣告不治。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

突發中心／綜合報導

台北市中山區新生高架橋20日晚間10時許發生一起自撞車禍，警方查出駕駛銀色馬自達的男子是日本籍的藤井先生（73歲），但獲救時已經沒有呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，由於他從日商公司退休後就留在台灣生活，家人則都住在日本，目前已透過前員工幫忙聯絡家屬來台處理後事。

警方調查，藤井先生當天開車行經新生高架橋路段，卻在準備從長春路閘道離開時不小心撞上路肩的安全島，整台馬自達的車頭幾乎全毀，引擎蓋嚴重扭曲變形，人也受困在車內動彈不得。

▲馬自達的車頭撞到幾乎全毀，力道之大連車內的安全氣囊都爆開了。

警消獲報趕到現場，但藤井獲救時已經沒有呼吸心跳，緊急送往馬偕醫院搶救，仍因頭部傷勢太嚴重而宣告不治；只是他原本是在某日商公司工作，退休後獨自留在台灣生活（已取得我國身分證），平時的興趣是打高爾夫球，家人們都居住在日本，撞毀的馬自達則是向女性友人借的，一開始因為車上沒有證件，一度還無法確認身分。

由於車禍現場並沒有煞車痕跡，加上駕駛經過檢測也沒有酒精反應，不排除是因為年紀大了身體不適才會自撞分隔島，詳細的事發原因以及經過仍有待調閱監視器畫面後進一步釐清。警方事後也透過藤井的前員工幫忙，積極與家屬聯繫，請他們來台協助處理後事。

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