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台灣搜房涉吸金10億！　房屋網大亨「小5跟母賣豪宅」遭搜索

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▲▼ 主打「國外買屋保證租金」原來是詐騙手法，總共數億元。（圖／翻攝官網）

▲投資者質疑這兩間公司主打「國外買屋保證租金」是詐騙手法。（圖／翻攝自官網）

突發中心／綜合報導

台灣搜房、亞太國際地產兩間公司被踢爆鼓吹投資者在英國等歐洲地區買不動產，涉嫌吸金至少新台幣10億元，台灣搜房創辦人楊建傑、亞太國際負責人黃純萍等7人到案說明，其中黃在20日深夜11時許以50萬元交保。

檢方調查，台灣搜房公司打著投資英國等歐洲房地產的口號，並以「保證租金」為噱頭，宣稱投資年息高達10%，3年內保證淨租金達6%到8%，讓投資者誤以為短短3年就可以保證獲利18%到24%，等到實際掏錢之後才發現收入根本不如預期，於是氣得向有關單位提出檢舉。

▲台灣搜房創辦人楊建傑。（圖／台灣搜房網提供）

▼▲楊建傑從小就跟著擔任房仲的母親一起賣豪宅，後來創辦台灣搜房網還連續獲獎。（圖／台灣搜房網提供、翻攝自官網）

台灣搜房創辦人楊建傑捲入吸金案。（圖／翻攝自官網）

檢方20日兵分8路前往兩間公司位於台北市及中部的辦公室搜索，同時約談台灣搜房創辦人楊建傑、亞太國際負責人黃純萍等7人，雖然雙方皆否認吸金，但全案仍朝違反詐欺、銀行法的方向展開調查；而黃純萍的丈夫、不動產國際代銷協會理事長秦啟松同晚10時許也被約談至北檢複訊，1個小時後黃被諭令以50萬元交保。

不過，台灣搜房、亞太國際地產爆出吸金至少10億元，先前的相關背景也被陸續挖出，其中楊建傑2015年曾接受《時報周刊》採訪，當時他提到，自己的母親也是房仲，小學5年級開始就跟著一起去賣豪宅，還會喬裝成屋主的小孩博取買家信任，1999年時看準網路力量創辦全台首家線上房地產平台「家天下」，再合併大陸的「搜房網」，因此獲得400萬美元的投資，可惜1年後網路崩盤，才返台成立「台灣搜房網」，並以介面透明、完善獲得許多好評，甚至連續得獎，如今卻捲入海外房產吸金案，目前仍在接受檢方調查當中。

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關鍵字：詐欺,銀行法

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