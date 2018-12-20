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泰籍逃逸移工肇逃　司機大怒「狂奔追100m」抓人

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▲台中太平發生泰籍移工肇逃事件。（圖／記者陳玉翻攝）

▲泰國籍他姓、朋姓2名逃逸移工肇逃欲逃跑，仍被送進警局。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

泰國籍他姓、朋姓2名逃逸移工20日騎車雙載，在太平區一路口先擦撞一自小客車後，再撞上一貨運車，2人心虛分頭各自逃逸，宋姓貨運車司機見狀不對，拔腿狂追100公尺，終於追上他男，沒想到他男竟用電擊器攻擊宋男，所幸一旁民眾上前協助制伏並報警，宋男僅手腳擦傷。全案警除移送移民署專勤隊外，目前正在釐清車禍肇事原因。

▲台中太平發生泰籍移工肇逃事件。（圖／記者陳玉翻攝）

▲2名逃逸移工先是擦撞一自小客車，再撞上貨運車。

太平警分局太平所表示，警員林緯晟、謝育澤20日上午10點多接獲民眾報案，稱精美路、建興路口上發生車禍並多人起爭執，到場發現宋姓貨車司機、甘姓小客車車主，分別在車禍現場與2名外籍人士發生爭執及拉扯。

經警了解原委及查證身分，原來39歲他姓、23歲朋姓是泰籍逃逸移工，2人因擔心身分曝光，想趁警到場前趁隙逃跑，才會與遭撞車主發生拉扯。

2人向警稱，因工作居留期滿，還想繼續在台灣工作，才逾期居留，目前靠著四處打零工維生，今天因無工約，向友人借機車雙載到附近店家買東西，卻發生交通事故。全案除移送移民署專勤隊外並釐清車禍肇事原因。

▲台中太平發生泰籍移工肇逃事件。（圖／記者陳玉翻攝）

▲2名逃逸移工向友人借車外出，沒想到發生擦撞被警逮。

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關鍵字：台中,太平,泰籍,移工,肇逃

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