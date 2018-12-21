台北市人共同回憶！信義區君悅酒店傳「合約到期」熄燈

▲台北君悅酒店外觀。（圖／翻攝Google map）

記者葉國吏／綜合報導

台北市信義區知名地標、經營將近30年的台北君悅酒店，身為台灣第一間進入的國際五星級飯店，如今傳出因為合約到期，即將熄燈「更名經營」。

根據《經濟日報》報導，台北市第一家國際五星級飯店「台北君悅」，是新加坡豐隆集團出資向台北市政府租用市有土地興建，委託凱悅酒店集團經營管理，1990年9月開幕迄今將近30年，對信義區的繁榮發展可說是功不可沒。

不過有知情人士透露，豐隆集團與凱悅的品牌合約於2020年到期，凱悅為了旗下「柏悅」（Park Hyatt）和「安達仕」（Andaz）兩個品牌將進駐信義區，決定不再續約，推測新加坡豐隆集團可能引進自家飯店品牌更名營運。台北君悅對此事不予置評。

▲台北君悅榮獲Condé Nast Traveler雜誌讀者票選2018亞洲最佳酒店。（圖／台北君悅飯店提供）

台北君悅酒店位於繁華信義商圈，緊臨台北101及世貿中心複合式建築群，優越便捷的交通位置以及完善的館內設施，更是商務與旅遊最佳選擇。而除了與時俱進的硬體設備之外，身為首間進駐台灣的國際連鎖酒店品牌。

台北君悅酒店總經理麥迪加曾經表示：「本次能在以高端奢華旅遊與住宿酒店聞名的專業雜誌年度票選中脫穎而出，名列2018「亞洲最佳酒店」之林，更是同獎項中唯一進入前十大的台灣代表；不僅表示全體員工的付出與努力受到海內外旅客的高度肯定，更忠實呈現了全球旅客的旅遊偏好。」

