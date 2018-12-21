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4000萬建衛生所用5年拆掉重蓋　兩颱吹飛外牆挨酸「紙糊的」

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後龍衛生所用了5年就拆。（圖／翻攝自Facebook／後龍鎮衛生所）

▲原本的辦公大樓經過兩次颱風，藍色的外牆竟然大面積剝落。（圖／翻攝自Facebook／後龍鎮衛生所，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗縣後龍鎮衛生所辦公大樓斥資新台幣4000多萬元興建，啟用5年就被接連兩個颱風吹到外牆脫落，為了安全起見所有人員都被迫搬到其他地方辦公，誇張的品質遭地方人士質疑是「紙糊的工程」。如今苗栗縣政府再向中央爭取補助，加上自行籌備的經費，共投入4516萬元原地拆除重建，預計明年11月底完工。

苗栗縣長徐耀昌20日與後龍鎮長朱秋隆、衛生局長張蕊仙等人，共同主持後龍鎮衛生所拆除重建動土典禮，這次藉由前瞻計畫獲得中央補助3892萬元，加上縣府自行籌備的624萬元，打算將原本的衛生所辦公大樓原地拆除重建，預定一、二樓仍玩持現有的醫療保健服務，三樓則配置長照A級個案管理中心以及日間照護機構，四樓則設計成多功能教室（含烹飪教室），期望未來能舉辦多元性課程供社區長者參加，整棟大樓將在明年11月底前完工。

後龍衛生所用了5年就拆。（圖／翻攝自Facebook／後龍鎮衛生所）

▼▲苗栗縣長徐耀昌帶領主持重建動土典禮。

後龍衛生所用了5年就拆。（圖／翻攝自Facebook／後龍鎮衛生所）

不過，原辦公大樓其實也是斥資4000多萬元建成，2010年啟用後就陸續遇到蘇迪勒颱風和杜鵑颱風，不僅屋頂被吹壞，就連藍色矽酸鈣板的外牆也大面積剝落，露出裡面的水泥建材，考量到辦公人員的安全，啟用5年就全體緊急撤離到鄰近的其他衛生所，整棟大樓也從2015年開始一直閒置到今年。

地方人士質疑大樓工程根本就是紙糊的，當時衛生局人員也提到，其實啟用第二個月就出現漏水的狀況，颱風過境後更是慘不忍睹。苗栗縣政府委請律師提出行政、民事等告訴，認定建商偷工減料又未依照設計圖施工，未來3年內都不能再承包公家機關的工程；但目前除了行政方面法院已經裁定建商敗訴，民事、刑事部分的賠償則還在苗栗地院審理當中。

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