冬至飆高溫30度！一張圖秒懂未來天氣　曬太陽趁這2天

▲一張圖秒懂未來1週天氣，曬太陽把握週六(22日)前！（圖／翻攝自《天氣風險 WeatherRisk》臉書專頁）

生活中心／綜合報導

明(22日) 就是冬至，不過從今(21日)全台白天溫度明顯上升，雖然清晨偏冷，但白天北部可達25至28度，中南部可飆到30度高溫，穩定晴朗天氣持續到週六，想曬太陽、從事戶外活動、洗曬衣物可趁這2日把握。周日受鋒面影響，第一波冷空氣報到，北部及東部氣溫下降並有陣雨，週二短暫緩和，很快下週三晚另一波冷空氣再次來襲，變得濕冷。

《天氣風險 WeatherRisk》公司在臉書專頁分享「一張圖看懂！未來七天各地天氣」，民眾可根據圖表，得知北、東、中、南部直至下週三(26日)的天氣，可以發現一路像是洗「三溫暖」般變化劇烈。

從圖表可知，目前各地穩定晴朗的天氣，都會持續到週六，雖然當天是24節氣的冬至，白天卻相當熱，可見陽光，一點也不像冬天，只是早晚溫差大，在清晨及夜間依然偏涼。

週日鋒面將掠過北台灣，加上東北風增強，北部及東部氣溫驟降至19到21度，並伴隨陣雨，濕涼天氣將持續到週一。此時中部、南部雖不會降雨，多雲時晴，但早晚稍涼，年長及體弱者記得加件衣物。

下週二(25日)北部及東部雨勢緩和，全台各地短暫回溫；而週三(26日)冷空氣南下，估計北、東部氣溫下滑轉為溼冷，中南部雖未有降雨趨勢，但早晚更涼，尤其注意當日晚間明顯降溫。不過氣象專家賴忠瑋認為，「這波冷空氣的變動較大，不排除可能會延到周四至周五才會南下影響台灣，未來幾天得持續觀察變化。」