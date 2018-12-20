苦等50分鐘退費負評！拉麵店「公開情侶IG」公審　她千字回應

▲台中一對情侶留下1星負評後，竟遭店家公開IG。（圖／翻攝臉書、google地圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名女子日前跟男友去某拉麵店用餐時，因不知店內流程，苦等50分鐘後決定退費，卻因覺得店員的處理態度讓她觀感不佳，進而留下1星負評。沒想到，店家竟直接將她和男友的IG帳號、留言截圖PO文，讓她委屈地說，「我介意的是被公開用不雅的字眼公開侮辱…」。

女子表示，她13日和男友到拉麵店用餐，購票後等待約50分鐘後，才被店員告知要重新排隊，由於至少要再等20組客人，他們也決定退費，「因為本來就是我們誤解外面告示牌上的意思，只是在勞累的狀態下不想再多等1個多小時才能用餐。」

▲女子遭網友私訊攻擊，讓她非常困擾。（圖／翻攝臉書、google地圖）



她指出，店員在完成退費程序時，突然大聲冒出不雅嘆詞，讓她們當下覺得很受侮辱，便給了1顆星的評價，而店家也開始針對評論，將她們的個人IG直接公布在網路上公審，引起網友圍攻，「每個人主觀意識不同，對態度好壞本來就有不同的定義跟感受，可能當時等待已久，感覺疲累所以沒有笑容。肯定的是，我方並無使用任何不禮貌之詞。」

女子認為，私人帳號被公開，她本不太介意，「我願意為我的言論負責」，也坦言這是她第一次透過網路留下評論，但店家的文章內使用「不雅字眼」公開污辱，讓她不能接受。

「精神上真的承受了很大的壓力」女子透露，她否認店家指控號召親友團「洗1星評論」一事，認為那些人只是「基於心疼我的經歷而為我抱不平而已」，「我也覺得這樣就給店家負評很不公平，畢竟他們不在事發現場，也沒去消費過就給評論，不是各評論平台的本意」，希望評論者可以收回負評，「對於造成店家的困擾我很抱歉」，「希望這件事可以就此結束，也希望各位網友可以不要再用不雅的詞句謾罵侮辱我們了…謝謝大家。」

►把柴柴帶回家，領免費Line貼圖

▼店家將情侶的IG直接公布。（圖／翻攝臉書）



女子全文如下：

您好，我是以下事件當事人，對於此事件想做個說明。

當初並沒有想造成這麼大的風波，所以並沒有刻意回應。但這次似乎對店家及大眾造成不小的困擾，所以想把自己的經驗說明清楚。若有違規之處麻煩請告知見諒，謝謝。

1. 當日等候約莫50分鐘發現未領到號碼牌，男友第一次入店詢問店員後告知我要重新排隊，再等約20組客人，於是我入內詢問店員是否可以退費。因為本來就是我們誤解外面告示牌上的意思，只是在勞累的狀態下不想再多等一個多小時才能用餐。

得知可以退費後，便依工作人員指示完成退費程序，但沒想到工作人員卻突然大聲冒出不雅嘆詞。當下覺得很受侮辱，於是便給了一顆星的評價。

-

關於店方指責我們態度差及表情差之評論，每個人主觀意識不同，對態度好壞本來就有不同的定義跟感受，可能當時等待已久，感覺疲累所以沒有笑容。肯定的是，我方並無使用任何不禮貌之詞。

-

若店家規則是無法退費可以當下告知我們，我們可以遵守繼續等候先至附近稍做休息或是安排其他行程。我覺得一開始沒看清楚流程是我們疏忽，但經詢問並按照店家規定退費後卻要被當成奧客發出不雅嘆詞，我真的覺得很委屈…

2. 店家看到一星評價後，將我與男友私人帳號公開於店家粉絲專頁貼文，並用不雅之詞謾罵侮辱。

對於公開帳號一事，我個人不太介意，畢竟我覺得我闡述的是事實，我願意為我的言論負責；我介意的是被公開用不雅的字眼公開侮辱…

-

各平台評論功能，是可以在合法情況下留下個人主觀想法，對於個人親身體驗留下評論之事，我並不認為有任何不妥，也無捏造事實。店家如果覺得我們評論內容有不實之訴，也可以與我們溝通，協尋簡易的處理方式。而不是單純用片面之詞與不雅的字眼公開嘲諷我們…

3. 先前並無做出任何回應，純粹覺得事小，無需張揚，如今個人帳號收到不認識的網友私訊責罵加上新聞媒體報導，確實對生活造成了影響…每天起床睜開雙眼就要面對這些不堪入目的字眼，精神上真的承受了很大的壓力…

-

店家說我號召親友團給一星評論，其實我並沒有，或許評論的人只是基於心疼我的經歷而為我抱不平而已。我也覺得這樣就給店家負評很不公平，畢竟他們不在事發現場，也沒去消費過就給評論，不是各評論平台的本意。看到此文的人麻煩請收回不理性的負評，對於造成店家的困擾我很抱歉。

希望這件事可以就此結束，也希望各位網友可以不要再用不雅的詞句謾罵侮辱我們了…謝謝大家。

【影／奧客情侶抹黑員工！拉麵老闆：你成大碩士耶 他竟號召親友團「1星負評洗爆」】