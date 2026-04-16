京都男童母親遭爆「迷信女靈媒」　4月失蹤後預言：從靈視看到綁架

▲37歲繼父安達優季被警方從南丹警察署送交京都地方檢察廳。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本京都府南丹市園部町11歲男童安達結希失蹤死亡案，37歲繼父安達優季遭警方以棄屍罪嫌逮捕，他向警方坦承殺害繼子。日媒探訪家庭背景與人際關係細節，包括安達家為當地農業世家、擁有3000坪農地，以及母親被指曾頻繁依賴靈媒諮詢家庭疑難雜症等情況，引發外界高度關注。

日媒《Daily新潮》探訪當地居民，得知安達家族在當地為世代務農家庭，主要種植稻米等作物，並在住家附近擁有規模約3000坪的農田，在地方上被視為頗具聲望的農家。

親屬受訪時則透露，男童安達結希與母親、繼父、外婆與曾祖母同住，結希生前個性開朗、反應機靈且親切，深受長輩疼愛，尤其他又是外婆的第一個孫子，因此深受外婆疼愛，平常則由母親開車載送，過去經常能見到結希與母親、祖母一同出遊。

▲安達結希受外婆疼愛。（圖／京都府警察）

關於男童的母親，報導指出她曾在東京擔任美容師，結婚後生下結希，但婚姻關係維持的時間並不長。離婚後，結希的母親返回家鄉，並從6年前開始在位於京都府京丹波町的一間電子機器製造工廠上班，與兒子在市區住進一間公寓，每月租金為5萬日圓。

知情人士透露，去年3月母子倆的住處失火，但幸好母子及時逃生、未釀傷亡，不過此後母親的心理狀態出現奇妙變化，開始頻繁向當地靈媒求助，甚至日漸依賴靈媒幫忙。

今年4月，男童安達結希失蹤後，該名女靈媒甚至還向當地媒體發送訊息，內容提及「從靈視的角度來看，不排除此案涉及誘拐的可能」，稱在靈視中看到綁架情節。

▲京都府警方15日上午前往男童安達結希住處進行搜索，約談家屬。（圖／達志影像／美聯社）

另外，報導也揭露繼父安達優季的職場背景。他高中畢業後便進入京丹波町的工廠任職，長期擔任正式員工，在入贅至安達家之前曾經有過一段婚姻，前妻為「至少大一輪（12歲）以上」的女性，兩人在10年前結婚，婚後搬家至京都府龜岡市，兩人育有子女，年齡與安達結希相仿，但最終離婚返鄉。

工廠同事則指出，安達優季與男童母親是在職場上認識，因曾擔任男童母親的指導上司而逐漸熟識，後發展為交往關係。目擊者形容，兩人經常於休息時間在談話室單獨交談，關係相當密切，甚至曾因逾時未回崗位而遭主管提醒，顯示互動頻繁。