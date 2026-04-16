　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

京都男童母親遭爆「迷信女靈媒」　4月失蹤後預言：從靈視看到綁架

▲▼37歲繼父安達優季被警方從南丹警察署送交京都地方檢察廳。（圖／達志影像／美聯社）

▲37歲繼父安達優季被警方從南丹警察署送交京都地方檢察廳。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本京都府南丹市園部町11歲男童安達結希失蹤死亡案，37歲繼父安達優季遭警方以棄屍罪嫌逮捕，他向警方坦承殺害繼子。日媒探訪家庭背景與人際關係細節，包括安達家為當地農業世家、擁有3000坪農地，以及母親被指曾頻繁依賴靈媒諮詢家庭疑難雜症等情況，引發外界高度關注。

日媒《Daily新潮》探訪當地居民，得知安達家族在當地為世代務農家庭，主要種植稻米等作物，並在住家附近擁有規模約3000坪的農田，在地方上被視為頗具聲望的農家。

親屬受訪時則透露，男童安達結希與母親、繼父、外婆與曾祖母同住，結希生前個性開朗、反應機靈且親切，深受長輩疼愛，尤其他又是外婆的第一個孫子，因此深受外婆疼愛，平常則由母親開車載送，過去經常能見到結希與母親、祖母一同出遊。

▲安達結希。（圖／京都府警察）

▲安達結希受外婆疼愛。（圖／京都府警察）

關於男童的母親，報導指出她曾在東京擔任美容師，結婚後生下結希，但婚姻關係維持的時間並不長。離婚後，結希的母親返回家鄉，並從6年前開始在位於京都府京丹波町的一間電子機器製造工廠上班，與兒子在市區住進一間公寓，每月租金為5萬日圓。

知情人士透露，去年3月母子倆的住處失火，但幸好母子及時逃生、未釀傷亡，不過此後母親的心理狀態出現奇妙變化，開始頻繁向當地靈媒求助，甚至日漸依賴靈媒幫忙。

今年4月，男童安達結希失蹤後，該名女靈媒甚至還向當地媒體發送訊息，內容提及「從靈視的角度來看，不排除此案涉及誘拐的可能」，稱在靈視中看到綁架情節。

▲▼日本京都府警方15日上午前往男童安達結希住處進行搜索，約談家屬。（圖／達志影像／美聯社）

▲京都府警方15日上午前往男童安達結希住處進行搜索，約談家屬。（圖／達志影像／美聯社）

另外，報導也揭露繼父安達優季的職場背景。他高中畢業後便進入京丹波町的工廠任職，長期擔任正式員工，在入贅至安達家之前曾經有過一段婚姻，前妻為「至少大一輪（12歲）以上」的女性，兩人在10年前結婚，婚後搬家至京都府龜岡市，兩人育有子女，年齡與安達結希相仿，但最終離婚返鄉。

工廠同事則指出，安達優季與男童母親是在職場上認識，因曾擔任男童母親的指導上司而逐漸熟識，後發展為交往關係。目擊者形容，兩人經常於休息時間在談話室單獨交談，關係相當密切，甚至曾因逾時未回崗位而遭主管提醒，顯示互動頻繁。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
收費被問「香燈腳來吃不是都免費嗎？」店家傻眼
LINE改版後「一票人嫌難用」　用戶哀號：超卡
很多人搶結緣品！他嘆白沙屯媽祖進香「逐漸商業化」
鄭家純搭Uber被司機當豔遇！　官方急回應
台股飆新高　2檔ETF規模飛越千億大關

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

民間黃金達2.5萬噸　印度布局導入金融體系拼經濟成長

京都男童母親遭爆「迷信女靈媒」　4月失蹤後預言：從靈視看到綁架

2機師用無線電「瘋狂喵喵叫」　塔台人員狠酸：難怪還在飛短程

南海中國漁船搜出劇毒氰化物！菲律賓控違反國際法　考慮提仲裁

京都男童案4疑點！前警官揪「繼父狂露破綻」　台灣行1細節藏玄機

手機是關鍵！日警靠繼父行動紀錄縮小範圍　尋獲男童遺體

世越號船難12周年！李在明哽咽「承認國家責任」　遺屬出海慟獻花

中東能源設施被打殘「重建恐耗1.8兆」！　這2國最慘

李在明將出訪印度、越南！攜「四大財閥」組隨訪團　拚供應鏈戰略

成田機場事故！「台北飛東京」樂桃航班轉降羽田　全日空6班次取消

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

民間黃金達2.5萬噸　印度布局導入金融體系拼經濟成長

京都男童母親遭爆「迷信女靈媒」　4月失蹤後預言：從靈視看到綁架

2機師用無線電「瘋狂喵喵叫」　塔台人員狠酸：難怪還在飛短程

南海中國漁船搜出劇毒氰化物！菲律賓控違反國際法　考慮提仲裁

京都男童案4疑點！前警官揪「繼父狂露破綻」　台灣行1細節藏玄機

手機是關鍵！日警靠繼父行動紀錄縮小範圍　尋獲男童遺體

世越號船難12周年！李在明哽咽「承認國家責任」　遺屬出海慟獻花

中東能源設施被打殘「重建恐耗1.8兆」！　這2國最慘

李在明將出訪印度、越南！攜「四大財閥」組隨訪團　拚供應鏈戰略

成田機場事故！「台北飛東京」樂桃航班轉降羽田　全日空6班次取消

王彥程5局6K無責失好投吞首敗！韓媒讚發揮王牌本色

軟銀重整打線奏效！柳田悠岐3分砲領軍　大津亮介11K奪本季第2勝

日本自衛隊1400人高調赴菲演習

涉及統獨？鄭麗文訪中民主基金會尚未核銷　國民黨：經得起檢視

全台開工量跌44%！建商延後推案　5年後新屋恐出現斷層

全聯「1元搶高麗菜、櫛瓜」　連續14天「爆殺銅板價」優惠一次看

常常莫名低落？專家：問題可能不是心理，而是你吃的東西

瘦子樂當女兒傻瓜「被塗指甲油」！　爆愛上「露肚裝」揭人父煩惱

BTS隊長RM指定合作！HONNE歡度10週年　「信守承諾」確定5度來台

謝京穎挺孕肚做皮拉提斯　親揭孕晚期日常：每個時刻都想睡

【垃圾車竟藏60人】以色列查獲偷渡　打開瞬間畫面驚人

國際熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

居民：京都男童一提到繼父就變臉

馬斯克感謝台積電！　發文意外鬧烏龍

京都11歲男童棄屍案　37歲繼父坦承犯行被捕

即／京都11歲男童失蹤　繼父：是我殺的！

棄屍京都男童！繼父「是我做的沒錯」　警推測3月下旬死亡

成田機場事故！「台北飛東京」樂桃航班轉降羽田

京都男童棄屍案　24天時間軸一次看

京都男童案4大疑點　前警揪繼父破綻

川習會倒數　美前國安顧問：川普不願失去台灣

繼父殺害棄屍黑歷史曝　揭求學火爆性格

川普又贏！美參議院47：52　未能限制對伊朗用兵

更多熱門

相關新聞

京都男童案4大疑點　前警揪繼父破綻

京都男童案4大疑點　前警揪繼父破綻

日本京都府南丹市11歲男童安達結希，遭37歲繼父安達優季殺害棄屍，案情震驚國際。前兵庫縣警刑事部長棚瀨誠指出，自從男童失蹤開始，嫌犯就展現出許多「違和」之處。

日警靠繼父手機紀錄　尋獲男童遺體

日警靠繼父手機紀錄　尋獲男童遺體

韓世越號船難12周年　李在明哽咽致詞

韓世越號船難12周年　李在明哽咽致詞

李在明將出訪印度、越南　攜四大財閥同行

李在明將出訪印度、越南　攜四大財閥同行

英法推「航行自由」　李在明擬參加視訊峰會

英法推「航行自由」　李在明擬參加視訊峰會

關鍵字：

日韓要聞日本安達優季安達結希京都南丹園部町男童失蹤

讀者迴響

熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

獨／媳婦哭求白沙屯媽祖！婆婆今尋獲遺體

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

快訊／台新證14日下單大亂　公司：錯帳9000筆「全吃下」

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

古林睿煬遭火腿抹消一軍

收費被問「香燈腳來吃不是都免費嗎？」店家傻眼

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面