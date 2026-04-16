手機是關鍵！日警靠繼父行動紀錄縮小範圍　尋獲男童遺體

記者詹雅婷／綜合報導

日本京都府南丹市11歲男童安達結希命案16日出現重大進展，繼父安達優季坦承殺害繼子。針對此案，京都府警方分析安達優季的智慧型手機等行動紀錄，進而找到男童遺體。

▲日本京都府警方搜索11歲男童安達結希住處。（圖／達志影像／美聯社）

▲遭繼父殺害的11歲男童安達結希。（圖／京都府警察）

產經新聞引述辦案相關人士說法，日本警方透過分析繼父安達優季在結希失蹤期間的手機等行動紀錄，逐步縮小搜索範圍。循線追查之下，12日率先在南丹市內尋獲一雙疑似屬於結希的鞋子；隔日13日，結希的遺體也在南丹市被發現。

目前安達優季已遭到逮捕。據府警表示，其針對棄屍嫌疑供稱「這確實是我做的」，當場承認犯行。此外，嫌疑人也供稱殺害結希，府警正謹慎調查結希的確切死亡經過。

▲京都府警方前往安達結希住處搜索，附近拉起封鎖線。（圖／達志影像／美聯社）

安達結希是在3月23日失蹤，警方昨（15）日以棄屍罪嫌前往安達住處進行搜索後，緊急申請逮捕令，並於今（16）日凌晨逮捕繼父安達優季。

警方研判，安達結希直到3月23日早晨都還有生命跡象，嫌犯在棄屍過程中移動多處地點，並無其他共犯，直到13日下午在京都府南丹市園部町距離校園西南方2公里處的山林發現遺體。