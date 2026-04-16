　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

男童失蹤亡！繼父殺害棄屍黑歷史曝　揭求學「暴走扔桌」火爆性格

▲▼37歲繼父安達優季被警方從南丹警察署送交京都地方檢察廳。（圖／達志影像／美聯社）

▲37歲繼父安達優季被警方從南丹警察署送交京都地方檢察廳。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

京都府南丹市園部町11歲男童安達結希失蹤約3週後被發現陳屍山林。對此，警方以棄屍嫌疑逮捕37歲繼父安達優季，安達優季不僅坦承參與棄屍，隨後更承認犯下殺害罪行。日媒追查繼父的成長背景，發現其不僅是同儕們眼中的優等生，在班上更是領導型人物，還曾擔任過學生會長。

根據日媒《集英社》，安達優季其實原本的舊姓為「山本」，童年時成長於京都市東山區內的市營住宅，主要由外婆扶養長大，幾乎未見父母身影。鄰居回憶，他自小與外婆感情深厚，生活環境相對單純。日媒《週刊文春》指出，安達優季有一個大5歲、同母異父的哥哥，兄弟倆由外婆撫養長大。

▲▼日本京都府警方15日上午前往男童安達結希住處進行搜索，約談家屬。（圖／達志影像／美聯社）

▲京都府警方15日上午前往男童安達結希住處進行搜索，約談家屬。（圖／達志影像／美聯社）

在學校生活方面，他就讀的小學屬於小規模學校，每年級僅一個班級，班上由4名男同學、4名女同學組成，同儕之間關係緊密。他求學時被視為領導型人物，同級生描述，無論是課業討論或班級活動，甚至是安排出遊或討論遊戲內容，他都常扮演整合意見、主導討論的角色，在群體中具有相當影響力。

就讀國中後，他延續在小學時建立的人際基礎，加入足球隊。同學指出，他並非是因興趣選擇，而是學校可供選擇的運動社團有限，足球成為主要選項之一。不過，他在國中時期仍擔任學生會長，顯示其在校內仍具一定人望。

他當時的暱稱為「みっちゃん」，且來源並非與本名相關，而是來自當時小學校長的名字，因為有人以該名稱呼他，逐漸演變成帶有親暱意味的綽號，在同學間廣泛流傳。

▲▼安達結希與園部小學。（圖／達志影像／美聯社）

▲安達結希與園部小學的學童。（圖／達志影像／美聯社）

不過，同級生也提到，安達（山本）優季在外表溫和、擅於協調之餘，偶爾會出現情緒突變的情況。他在小學高年級時，曾因遭言語嘲弄而突然失控，直接扛起課桌椅向外投擲，且行為並非針對特定對象，而是情緒瞬間爆發的結果，但在周圍同學勸阻後又迅速恢復冷靜。

同學形容，安達優季的性格平時雖然溫和，但一旦越過臨界點就會突然爆走。不過整體而言，其在校期間並未出現明顯偏差行為，因此後續事件更令昔日同學感到錯愕。

安達優季成年後曾進入電機相關企業工作，且在祖母口中被形容為因產業忙碌而長期難以休假的人。他亦曾經歷一段婚姻，且女方年齡較他年長，祖母因此不認同當時的婚姻對象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 5255 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
波特王輸了！判賠284萬
快訊／政大傳院玉山學者、傳播學巨擘李金銓辭世　享壽80歲
台積電賺爛！毛利率66%法人驚艷「神山太神」
台籍船石垣島外海起火！黑煙狂竄畫面曝　6人獲救船長失蹤
快訊／台積電Q1暴賺！　EPS破紀錄
快訊／台股創史上最高收盤！
快訊／台新證下單大亂　錯帳9000筆「全吃下」
鋒面接近「明午後變天」　周末降雨最明顯

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

成田機場小飛機降落衝出跑道　跑道緊急關閉

男童失蹤亡！繼父殺害棄屍黑歷史曝　揭求學「暴走扔桌」火爆性格

京都男童命案！繼父認了殺人棄屍　公司證實「嫌犯被停職」

美國有能力「無限期」封鎖伊朗港口！　白宮副幕僚長示警

傳京都男童「一提到繼父就變臉」！居民揭他厭惡反應

法庭重逢尹錫悅！金建希側目相望「臉紅哽咽」　律師憶：崩潰痛哭

台男北海道被捕！超速被攔「拿不出證件」　警疑無照駕駛

開嗆擊沉美軍軍艦！　伊朗軍事顧問警告「川普休想扮警察」

川普：以色列黎巴嫩領導人時隔34年將對話

台灣漁船石垣島外海起火！台籍船長「失聯」　日海保廳投入搜救

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

粉紅超跑擋不住「小香燈腳」魅力！　轎班大哥暖心護幼園童鑽轎底

最大「我家牛排」被抓包！人行道私畫停車格　工務局出手了

開除後當背骨仔狂上綠媒　李貞秀：打黃國昌因「怕柯文哲被架空」

狗狗想逛「百貨公司」卻打烊　小爪拍門根本急壞了XD

李貞秀開戰怒轟偽君子！　黃國昌：我不會花太多時間在這事情上

成田機場小飛機降落衝出跑道　跑道緊急關閉

男童失蹤亡！繼父殺害棄屍黑歷史曝　揭求學「暴走扔桌」火爆性格

京都男童命案！繼父認了殺人棄屍　公司證實「嫌犯被停職」

美國有能力「無限期」封鎖伊朗港口！　白宮副幕僚長示警

傳京都男童「一提到繼父就變臉」！居民揭他厭惡反應

法庭重逢尹錫悅！金建希側目相望「臉紅哽咽」　律師憶：崩潰痛哭

台男北海道被捕！超速被攔「拿不出證件」　警疑無照駕駛

開嗆擊沉美軍軍艦！　伊朗軍事顧問警告「川普休想扮警察」

川普：以色列黎巴嫩領導人時隔34年將對話

台灣漁船石垣島外海起火！台籍船長「失聯」　日海保廳投入搜救

鐵磨鐵！大谷、山本連日好投　羅伯斯強調非競爭：互相提升水準

鄭麗文訪中申請國庫補助稱推廣民主　綠委們炸鍋要韓國瑜負責

招募量兩年跌兩成　LinkedIn：AI尚未影響就業市場　

嘉義舊市公所修復完工　 2.57億打造文化新地標

金門議員邀府會赴廈門考察新四通　副縣長：須中央核准盼深化交流

FedEx攜手大江生醫導入精準物流　進口效率顯著提升約30%

快訊／政大傳院玉山學者、傳播學巨擘李金銓辭世　享壽80歲

【廣編】不用上山也能喝到高山茶？！　純喫茶金萱青茶直接把高山帶進大稻埕

波特王官司逆轉！判賠284萬給前東家　「慣老闆欠薪」說法遭打臉

屏東移民署行動戶政深入東港　跨域合作打造友善生活網絡

【秒變敞篷車？】硬闖地下道！ 復康巴士「車頂炸裂」

國際熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

京都11歲男童棄屍案　37歲繼父坦承犯行被捕

馬斯克感謝台積電！　發文意外鬧烏龍

即／京都11歲男童失蹤　繼父：是我殺的！

棄屍京都男童！繼父「是我做的沒錯」　警推測3月下旬死亡

京都男童棄屍案　24天時間軸一次看

川習會倒數　美前國安顧問：川普不願失去台灣

川普又贏！美參議院47：52　未能限制對伊朗用兵

30歲亞洲妙齡女性騷70歲翁　目的不是肉體

伊朗放話：將封鎖紅海等3重要航道

京都男童案繼父長相曝光　5疑點一次看

京都男童這天還活著！狠父「移動多處棄屍」

更多熱門

相關新聞

飛機降落衝出跑道　成田機場關閉跑道

飛機降落衝出跑道　成田機場關閉跑道

日本成田機場16日當地下午1時左右發生小型飛機降落衝出跑道事件，受此影響，成田機場已關閉A跑道。

繼父認了殺子棄屍！公司證實「嫌犯被停職」

繼父認了殺子棄屍！公司證實「嫌犯被停職」

居民：京都男童一提到繼父就變臉

居民：京都男童一提到繼父就變臉

法庭重逢尹錫悅！金建希回牢房「崩潰痛哭」

法庭重逢尹錫悅！金建希回牢房「崩潰痛哭」

台男北海道被捕！超速被攔「拿不出證件」慘了

台男北海道被捕！超速被攔「拿不出證件」慘了

關鍵字：

日韓要聞日本安達優季安達結希京都南丹園部町男童失蹤

讀者迴響

熱門新聞

殺子繼父正臉曝光　外遇扶正去年底再婚

京都男童遭棄屍！　女店員揭「爸媽詭異行為」

京都11歲男童陳屍山區　繼父坦承棄屍

廟婆被香燈腳轟炸　鳳山寺急公告

即／4連霸女議員涉貪500萬助理費　陳信瑜與夫遭移送

每月清槍21次「降33%攝護腺癌」！醫揭各年齡建議次數

AV女神悄來台看棒球！球場暴動本人驚：大家認識我？

「李貞秀不演了」驗證唐綺陽預言？　網友瘋狂朝聖

工程師偷吃女同事！「寶可夢照片」露餡了

白沙屯媽進香為何要花700元報名？命理師解答

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

台男易暈越南妹　他直言「台女跟國旅一樣」戰爆

快訊／台新證14日下單大亂　公司：錯帳9000筆「全吃下」

成大男學生撞車亡　父母痛失獨子心碎認屍

大谷翔平「只投不打」先發　對戰陌生的大都會

更多

最夯影音

更多
鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗

鄭智善遠赴金門喚醒老酒魂　Judy狂喝高粱…認輸舉白旗
川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

台南計程車左轉！機車剎不住猛撞畫面曝　騎士騰空重摔送醫

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

當哈士奇遇到泥巴坑！　直接無視主人指令泡下去

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

館長「我沒能力當立委嗎？」　怒噴李貞秀：當政治人物就2個字

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面