男童失蹤亡！繼父殺害棄屍黑歷史曝　揭求學「暴走扔桌」火爆性格

▲37歲繼父安達優季被警方從南丹警察署送交京都地方檢察廳。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

京都府南丹市園部町11歲男童安達結希失蹤約3週後被發現陳屍山林。對此，警方以棄屍嫌疑逮捕37歲繼父安達優季，安達優季不僅坦承參與棄屍，隨後更承認犯下殺害罪行。日媒追查繼父的成長背景，發現其不僅是同儕們眼中的優等生，在班上更是領導型人物，還曾擔任過學生會長。

根據日媒《集英社》，安達優季其實原本的舊姓為「山本」，童年時成長於京都市東山區內的市營住宅，主要由外婆扶養長大，幾乎未見父母身影。鄰居回憶，他自小與外婆感情深厚，生活環境相對單純。日媒《週刊文春》指出，安達優季有一個大5歲、同母異父的哥哥，兄弟倆由外婆撫養長大。

▲京都府警方15日上午前往男童安達結希住處進行搜索，約談家屬。（圖／達志影像／美聯社）

在學校生活方面，他就讀的小學屬於小規模學校，每年級僅一個班級，班上由4名男同學、4名女同學組成，同儕之間關係緊密。他求學時被視為領導型人物，同級生描述，無論是課業討論或班級活動，甚至是安排出遊或討論遊戲內容，他都常扮演整合意見、主導討論的角色，在群體中具有相當影響力。

就讀國中後，他延續在小學時建立的人際基礎，加入足球隊。同學指出，他並非是因興趣選擇，而是學校可供選擇的運動社團有限，足球成為主要選項之一。不過，他在國中時期仍擔任學生會長，顯示其在校內仍具一定人望。

他當時的暱稱為「みっちゃん」，且來源並非與本名相關，而是來自當時小學校長的名字，因為有人以該名稱呼他，逐漸演變成帶有親暱意味的綽號，在同學間廣泛流傳。

▲安達結希與園部小學的學童。（圖／達志影像／美聯社）

不過，同級生也提到，安達（山本）優季在外表溫和、擅於協調之餘，偶爾會出現情緒突變的情況。他在小學高年級時，曾因遭言語嘲弄而突然失控，直接扛起課桌椅向外投擲，且行為並非針對特定對象，而是情緒瞬間爆發的結果，但在周圍同學勸阻後又迅速恢復冷靜。

同學形容，安達優季的性格平時雖然溫和，但一旦越過臨界點就會突然爆走。不過整體而言，其在校期間並未出現明顯偏差行為，因此後續事件更令昔日同學感到錯愕。

安達優季成年後曾進入電機相關企業工作，且在祖母口中被形容為因產業忙碌而長期難以休假的人。他亦曾經歷一段婚姻，且女方年齡較他年長，祖母因此不認同當時的婚姻對象。