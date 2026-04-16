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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨開除李貞秀　柯文哲：言多必失、人生還很長

▲柯文哲受訪回應李貞秀爭議，強調「謹言慎行」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲柯文哲受訪回應李貞秀爭議，強調「謹言慎行」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

民眾黨中評會13日決議開除「中配立委」李貞秀黨籍，風波持續延燒。創黨主席柯文哲與黨主席黃國昌今（16）日前往雲林北港參與白沙屯媽祖進香行程，在迎接媽祖鑾駕與發放結緣品之際，首度正面回應黨內紛爭，言談間語氣審慎，場面在熱鬧進香氛圍中多了幾分政治張力。

兩人一早先抵達北港警分局北辰派出所迎駕，隨後轉往民眾黨北港服務處發送結緣品，與香燈腳互動。面對李貞秀連日於政論節目抨擊黨內高層，甚至指控遭「逼退」與「架空」，相關爭議成為現場媒體關注焦點。

柯文哲受訪時表示，「多元開放是民眾黨政治價值」，在立法院有一席不分區立委替新住民發聲，不論是外配或中配，政策是對的，他支持中配有拿到身分證應該有參政權，但個人在立法院表現要可接受社會考驗，剛開始大家都很幫李貞秀，後來有數百人打電話具名檢舉，且中評會7票全數通過開除，他尊重黨的機制，李貞秀當時要代表中配就應該要謹言慎行，現在還上政論節目亂講話，希望能冷靜一陣子，讓事情結束，「人生還很長」、「重新開始」。

他進一步指出，民眾黨並非「一人政黨」，而是由中央委員會與中評會等制度運作，「是有制度的」，並連續強調「謹言慎行，言多必失，越講越糟糕、講別人壞也不讓自己變好」。對於相關爭議，黃國昌受訪時則直言：「一直說謊沒辦法掩飾自己的問題。」語氣簡短卻明確，顯示黨中央立場。

▲柯文哲受訪回應李貞秀爭議，強調「謹言慎行」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲柯文哲與黃國昌迎接媽祖鑾駕與發放結緣品之際，正面回應黨內紛爭。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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