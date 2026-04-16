很多人搶結緣品！他嘆白沙屯媽祖進香「逐漸商業化」　網：更要走

▲白沙屯媽祖進香吸引大批信眾參與。圖與本文無關。（圖／記者陳以昇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

白沙屯媽祖12日深夜起駕，開始為期8天7夜的進香之旅，然而，現在也出現一些亂象。就有一名網友發文透露，他已經跟著媽祖走了快10年，然而，今年卻讓他猶豫了，因為很多人都是為了拿結緣品，甚至用搶的，讓他實在煩惱，不知道該不該繼續走。

跟著媽祖走了快10年，今年卻猶豫了

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這名網友日前在Threads上發文表示，他跟著媽祖走了快10年，以往都非常期待也非常興奮，但今年竟開始猶豫要不要跟著走。他強調自己不是不虔誠了，「而是非常不喜歡廟方的操作，一堆人說大甲媽商業化，但這3年來白沙屯沒變商業化嗎？」

▲全文。（圖／翻攝自Threads）

原PO說，以往香燈腳都是虔誠跟走，但近幾年來，卻看到很多人是為了結緣品而走，很多人手中都提著好幾包，甚至用搶的，讓他看了很不習慣，「怎麼辦，該不該走呢？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你走你的，別人的行為與你無關，越是商業化，越多人是為了結緣品才去，你更要去走，你越要去堅持初心，去影響路上的其他人」、「今年一開始也在猶豫，人越來越多，紛擾越來越多，後來決定讓自己回歸第一年，傻傻走就是了」、「跟隨自己的心，想走就走，別人怎樣都是別人的事」。也有網友說，「雖不喜歡太過商業化，像是這也聯名，那個也聯名，但換個角度想，如果沒商業化一點，那廟的基金從哪裡來 」。

本文經原PO授權引用