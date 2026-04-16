白沙屯媽祖進香應援！徐國勇、劉建國補給香蕉送暖

▲民進黨秘書長徐國勇與立委劉建國為香燈腳加油打氣。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

白沙屯媽祖徒步前往北港進香今（16）日進入第四天，民進黨秘書長徐國勇、立法委員劉建國，今日與雲林在地合作社及蕉農攜手，於北港進香路線設置熱血應援站。現場除了發放雲林在地優質香蕉補充體力，更特別發送「民主香燈腳」飄帶，邀請信眾一同感受媽祖慈悲，並祈求國泰民安。

民進黨秘書長徐國勇表示，白沙屯媽祖進香體現了台灣人最純粹的信仰與互助精神。今日來到雲林，與劉建國委員一起向媽祖祈福、為香燈腳加油，也帶來了特製的「民主香燈腳」飄帶。徐國勇指出，飄帶象徵著守護台灣與媽祖慈悲的結合，飄帶隨風飛揚，象徵媽祖的慈悲無所不在，不僅要為香燈腳加油打氣，更祈求媽祖保佑台灣國泰民安、社會祥和。

立法委員劉建國表示，每年看到無數信眾冒著酷暑或雨水，憑藉毅力跟隨媽祖婆，這份堅定的信仰令人動容。為了展現雲林人的熱情，我們與在地合作社及蕉農，將產地最新鮮、最扎實的香蕉直送應援站。劉建國指出，這不僅是物資的串聯，更是雲林農民的一份心意，希望用在地的果實，為每位信眾加油打氣，祈求進香過程順利，國民身體健康、萬事平安。

雲林蕉農賴俊騰說，我們種香蕉是看天吃飯，平時深受媽祖保佑。香燈腳們要走這麼長的路來到雲林，我們特別挑選最漂亮的香蕉來跟大家結緣。可以讓香燈腳們吃得開心、有力氣繼續走下去，我們心裡也感到很滿足，這就是對媽祖最好的回饋。

除了分送香蕉，應援站現場也準備了茶水。劉建國強調，這次活動的出發點是單純的奉獻與感恩，希望所有香燈腳在進入雲林境內時，都能感受到賓至如歸的溫暖，也誠心祈求在媽祖的庇佑下，風調雨順、社會祥和。

▲應援站發放雲林在地香蕉，為長途跋涉的信眾補充體力。（圖／記者游瓊華翻攝）