生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國防部行車記錄器買到淘寶同款　Cheap：這是送子彈給阿共？

▲▼國防部。（圖／記者邱顯燁攝） 

▲國防部。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

國民黨立委徐巧芯於2024年7月質詢時揭露，國防部購買的行車記錄器，每台單價逾2000元，但淘寶同款僅約新台幣300元。監委調查後也認證此事，要求國防部改善。對此，網紅Cheap便發文表示，這品質和資安都很不妙，廠商不會生產沒關係，只要有淘寶帳號就可以了。

徐巧芯揭露國防部買到同款「淘寶貨」

徐巧芯28日在臉書上表示，她在2024年7月質詢國防部長顧立雄時，揭露陸勤部運輸處2021年對外招標，向互暢有限公司採購1321台行車記錄器，但互暢竟使用中國製的淘寶貨充數，價差將近2000元，國防部不僅買貴，還成了冤大頭。監委調查後也認證此事，要求國防部改善。

賺2000元價差！Cheap：品質、資安都超不妙

Cheap在臉書粉專發文表示，國防部2021年以每台2270元的價格，向台灣廠商購買了1321台行車記錄器。然而，這些產品其實是廠商從淘寶購入的中國貨，單價僅約台幣300元，不論是品質還是資安，都超級不妙，「這是送子彈給阿共？」

Cheap說，廠商不會生產沒關係，只要按下購物車、結帳、高價報價給國防部，這中間將近2000元的價差，仍全部被廠商給賺走。

驗收流程鬆散？恐成隱憂

針對採購過程，Cheap指出，廠商甚至不需要生產線、美編，僅憑淘寶帳號即可，因為軍方採「目視驗收」，好像只要外殼符合要求即可過關，內部零件的真實情況根本未經嚴格把關。他更說，照這個邏輯，高階軍官的日常行蹤、談話內容以及部隊的出勤路線，「是不是全給阿共掌控了？」

01/28 全台詐欺最新數據

467 2 1235 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛　她尷尬表情被拍
老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌也上榜
BTS來台開唱！訂房被取消一查傻了：雙倍價
快看姓名！中3個免費住六福莊
快訊／加油站斷油撤離！台中大火8店面燒毀...急發空污警報
黃仁勳鬆口「可能會有機會」　輝達台北第二總部話題升溫

徐巧芯：海鯤號最關鍵的是200公尺下潛測試

徐巧芯：海鯤號最關鍵的是200公尺下潛測試

國造潛艦海鯤軍艦29日首次執行「淺水潛航測試」，並且傳出完成50公尺下潛測試。立委徐巧芯晚間表示，海鯤號原定去年11月交艦，卻延遲至今才進行首次下潛，後續仍有200公尺深潛與戰術等關鍵測試尚未執行，外界關注今日過後是否就可以動支後續艦了？答案是「不行」，因為國防部顧立雄部長公開的承諾「沒有完成海試不會動支」。

海鯤號首度測試「淺水潛航」　徐巧芯：現在能走上正軌絕對是好事

海鯤號首度測試「淺水潛航」　徐巧芯：現在能走上正軌絕對是好事

司機疑怕「吐在車上」丟包學霸男　Cheap轟冷血

司機疑怕「吐在車上」丟包學霸男　Cheap轟冷血

徐巧芯揭國防部高價買到同款淘寶貨　監院證實

徐巧芯揭國防部高價買到同款淘寶貨　監院證實

徐巧芯控罷團栽贓　主播評論挨告出庭

徐巧芯控罷團栽贓　主播評論挨告出庭

國防部行車記錄器徐巧芯Cheap淘寶

