國防部行車記錄器買到淘寶同款　Cheap：這是送子彈給阿共？

國民黨立委徐巧芯於2024年7月質詢時揭露，國防部購買的行車記錄器，每台單價逾2000元，但淘寶同款僅約新台幣300元。監委調查後也認證此事，要求國防部改善。對此，網紅Cheap便發文表示，這品質和資安都很不妙，廠商不會生產沒關係，只要有淘寶帳號就可以了。

徐巧芯揭露國防部買到同款「淘寶貨」

徐巧芯28日在臉書上表示，她在2024年7月質詢國防部長顧立雄時，揭露陸勤部運輸處2021年對外招標，向互暢有限公司採購1321台行車記錄器，但互暢竟使用中國製的淘寶貨充數，價差將近2000元，國防部不僅買貴，還成了冤大頭。監委調查後也認證此事，要求國防部改善。

賺2000元價差！Cheap：品質、資安都超不妙

Cheap在臉書粉專發文表示，國防部2021年以每台2270元的價格，向台灣廠商購買了1321台行車記錄器。然而，這些產品其實是廠商從淘寶購入的中國貨，單價僅約台幣300元，不論是品質還是資安，都超級不妙，「這是送子彈給阿共？」

Cheap說，廠商不會生產沒關係，只要按下購物車、結帳、高價報價給國防部，這中間將近2000元的價差，仍全部被廠商給賺走。

驗收流程鬆散？恐成隱憂

針對採購過程，Cheap指出，廠商甚至不需要生產線、美編，僅憑淘寶帳號即可，因為軍方採「目視驗收」，好像只要外殼符合要求即可過關，內部零件的真實情況根本未經嚴格把關。他更說，照這個邏輯，高階軍官的日常行蹤、談話內容以及部隊的出勤路線，「是不是全給阿共掌控了？」