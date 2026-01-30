　
    • 　
>
社會焦點

曾包庇走私判刑！前檢察官變廢土場金主　大賺黑心錢又被起訴

▲▼大樹廢土山 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼高雄大樹區統嶺段遭濫倒廢土，檢調去年前往稽查偵辦。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄大樹區統嶺段遭濫倒廢土案，橋頭地檢署追查發現「廢土山」案背後竟藏有南部多家合法土資場勾串造假聯單，替黑心業者掩護濫倒惡行，去年9月發動搜索拘提15名業者與司機，查扣砂石車、偽造文件等證物。檢調查出集團背後操盤人是曾任檢察官的陳正達和前仁武分局警友會站長黃文宏，也順利將兩人聲押獲准，偵辦後今（30日）依《廢棄物清理法》與《水土保持法》偵辦將陳、黃等人起訴。

全案移審法院後，法院裁定陳正達250萬元、黃文宏150萬元交保，橋檢不服，已向橋院提出準抗告。

▲▼大樹廢土山 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這起案件的幕後主使之一是曾任高雄地檢署檢察官的陳正達，他2002年間因包庇走私案遭判刑7年6月，服刑4年後假釋出獄，不料竟重拾老路，並高雄仁武分局溪埔派出所警友會站長黃文宏合作，搖身一變成為非法廢棄物集團的金主。

檢警查出，兩人鎖定大樹區統嶺段603地號山坡地，先用鐵皮封住出入口、砍光樹木，再暗中堆置高達1萬4000立方公尺廢土，現場宛如一座「人造廢土山」，為防外人闖入，他們還指派楊姓男子駐守放哨。

▲▼大樹廢土山 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組去年9月18日展開跨縣市搜索，查扣砂石車9台、挖土機15台，羈押3名司機與看管員，檢方持續向上追查，逮捕陳正達、黃文宏二人，於9月底拘提到案，起獲1435萬元現金，法院裁准羈押禁見。

檢、警進一步追查發現，陳正達等人的非法棄土場，還與5家合法棄土場勾結，讓砂石車開進合法棄土場，假裝進場傾倒廢土，實際上則只是「繞場一圈」就離開，再把廢棄物運往陳正達集團掌控的地點或美濃山區非法坑洞傾倒，藉由業者提供的假單據，省去高額處理費，已成為完整的黑色產業鏈。

▲▼大樹廢土山 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢察官偵辦時，陳正達坦承犯行，也表示將清除土地上堆置之廢棄物；黃文宏則堅稱對土地堆置廢棄物一事不知情，檢察官認定兩人犯行明確，偵結依《廢棄物清理法》與《水土保持法》偵辦將陳、黃及其他共犯起訴。

