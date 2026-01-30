枋寮警集結善心送別人生最後一程　助弱勢家庭度喪親難關

▲藍清輝所長將善款交予家屬。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮警分局員警日前得知轄內63歲莊姓男子因意外辭世，留下僅靠臨時工維生的32歲兒子，無力負擔龐大喪葬費用，主動號召同仁及民間善心人士伸出援手，集結愛心善款，盼協助家屬度過人生最艱難的時刻。

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝及警員夏群凱，日前得知轄內63歲莊姓男子長期受糖尿病及多項慢性疾病折磨，需長期服藥及施打胰島素，日前因一場意外不幸辭世。其32歲兒子不僅需承受父親意外驟逝的悲痛，更因從事臨時工無力負擔高額喪葬費用，使原本清寒的家庭雪上加霜，令人十分心疼。

藍所長得知後自掏腰包及協調民間善心人士蔡振茂、戴昆財、戴奎浚、張龍欽、吳金泉、江宏偉、黃大洲、詹光榮、吳倧纑、黃慶春、夏苡明、許展榮、蘇清波、鍾進文、林俊豪、郭雅謙、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓、陳清祥、林劉愛、陳素及大庄巡守隊等人，共同捐款新臺幣2萬9,000元。並於東海派出所內親將善款交付家屬，盼微薄之善款可以暫解燃眉之急，冀望能順利渡過眼前難關。

枋寮分局長盧恒隆表示，所長藍清輝帶領所內同仁發揮人民保姆大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決眼前困難，施比受更有福，為社會注入力量與溫暖。