　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

枋寮警集結善心送別人生最後一程　助弱勢家庭度喪親難關

▲藍清輝所長將善款交予家屬。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲藍清輝所長將善款交予家屬。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮警分局員警日前得知轄內63歲莊姓男子因意外辭世，留下僅靠臨時工維生的32歲兒子，無力負擔龐大喪葬費用，主動號召同仁及民間善心人士伸出援手，集結愛心善款，盼協助家屬度過人生最艱難的時刻。

▲藍清輝所長將善款交予家屬。（圖／記者陳崑福翻攝）

枋寮警分局東海派出所所長藍清輝及警員夏群凱，日前得知轄內63歲莊姓男子長期受糖尿病及多項慢性疾病折磨，需長期服藥及施打胰島素，日前因一場意外不幸辭世。其32歲兒子不僅需承受父親意外驟逝的悲痛，更因從事臨時工無力負擔高額喪葬費用，使原本清寒的家庭雪上加霜，令人十分心疼。

藍所長得知後自掏腰包及協調民間善心人士蔡振茂、戴昆財、戴奎浚、張龍欽、吳金泉、江宏偉、黃大洲、詹光榮、吳倧纑、黃慶春、夏苡明、許展榮、蘇清波、鍾進文、林俊豪、郭雅謙、藍怡芬、藍一宸、藍一軒、陳柏融、陳禹銓、陳清祥、林劉愛、陳素及大庄巡守隊等人，共同捐款新臺幣2萬9,000元。並於東海派出所內親將善款交付家屬，盼微薄之善款可以暫解燃眉之急，冀望能順利渡過眼前難關。

枋寮分局長盧恒隆表示，所長藍清輝帶領所內同仁發揮人民保姆大愛之精神，對弱勢家庭主動結合善心人士解決眼前困難，施比受更有福，為社會注入力量與溫暖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
467 2 1235 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老司機點名「10款不耐用車型」！日系品牌也上榜
BTS來台開唱！訂房被取消一查傻了：雙倍價
快看姓名！中3個免費住六福莊
快訊／加油站斷油撤離！台中大火8店面燒毀...急發空污警報
黃仁勳鬆口「可能會有機會」　輝達台北第二總部話題升溫
飛機行李架「不要放1物」慘變水濂洞！一票苦主：一堆人講不聽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

除夕加班清運　台東春節垃圾收運時間出爐

進教會入社區防詐騙　東港警「先停先問」守住民眾荷包

提升第一線執勤安全　熱心企業捐防割手套守護員警安全

高鐵台中站也買得到　南投精品咖啡新品進駐路易莎15實體店面

枋寮警集結善心送別人生最後一程　助弱勢家庭度喪親難關

台南鐵路地下化全線軌道接合　黃偉哲期許2026年底如期如質通車

結合步道、茶香與夜櫻　石棹打造春季限定山城旅遊

仁愛鄉公所災後重建普發現金　警方護鈔到位守護村長領鈔安全

台南7師獲全國「績優因材網A2講師」　樹立適性教學典範

玫瑰南瓜饅頭飄香　北庄社區長輩祈福求健康

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

東港海產店吃午餐…19歲女遇「船隻進港撞欄杆」！驚嚇送醫

後天冷氣團南下　北台灣濕冷再探14度

劉在錫給專家進行「外貌諮詢」　被辣評：比想像中還不均衡！XD

台中大雅爆砍人！1女「遭割頸10cm」送醫　警調監視器緝凶中

活潑土風舞老師遭刺8刀插管！恐怖砍人畫面曝　兒嘆：神經病很多

除夕加班清運　台東春節垃圾收運時間出爐

進教會入社區防詐騙　東港警「先停先問」守住民眾荷包

提升第一線執勤安全　熱心企業捐防割手套守護員警安全

高鐵台中站也買得到　南投精品咖啡新品進駐路易莎15實體店面

枋寮警集結善心送別人生最後一程　助弱勢家庭度喪親難關

台南鐵路地下化全線軌道接合　黃偉哲期許2026年底如期如質通車

結合步道、茶香與夜櫻　石棹打造春季限定山城旅遊

仁愛鄉公所災後重建普發現金　警方護鈔到位守護村長領鈔安全

台南7師獲全國「績優因材網A2講師」　樹立適性教學典範

玫瑰南瓜饅頭飄香　北庄社區長輩祈福求健康

台北「樂活夜櫻季」今點燈！寒櫻初綻放　過年期間最美

高雄女富婆淪肥羊！40天被詐2170萬　5車手「哭窮」慘被法官打臉

除夕加班清運　台東春節垃圾收運時間出爐

全球僅30國70顆！九九峰氦氣球漏夜組裝完成　充氣成形提前亮相

李惠雯逼死一家五口！喊「家有5孩」求60萬交保　法官打臉再押2月月

記者冷爆等到不耐煩！當場飆張員瑛：早點來吧　她尷尬表情全被拍

萬海看今年美國線表現優於去年　紅海難全面復航加塞港化解過剩

買票的人氣炸！埃及法老展「遇超爛1狀況」　奇美博物館急改規定

首爾地鐵驚魂！上廁所發現「2條蟒蛇」　竟是遭遺棄瀕危物種

進教會入社區防詐騙　東港警「先停先問」守住民眾荷包

【認不出來嗎？】飼主燙完頭髮回家！狗狗定格原地沉默直盯XD

地方熱門新聞

台電桃園區處員工自發集資送暖

無照駕駛罰則將加重　台東警籲遵守交通安全

南投縣警局新任主任秘書、南投等四分局長聯合交接

美國愛達荷州學研團　訪問桃園天際線

巴黎世界美容醫學大會揭玻尿酸遲發腫塊風險醫美副作用要重視

南消東門分隊自研人員管制APP勇奪市府創新競賽特優

科技農機下田　傳統施肥工時大減

台南鐵路地下化全線軌道接合黃偉哲期許2026年底如期如質通車

鼻頭國小學童訪瑞芳警分局　童聲致謝守護地方安全

台南7師獲全國「績優因材網A2講師」樹立適性教學典範

玫瑰南瓜饅頭飄香　北庄社區長輩祈福求健康

「食」尚新聲代發聲！ 台南健康飲食小主播勇奪全國佳績

南投精品咖啡新品進駐路易莎15間實體店面

陳亭妃下營鐵馬謝票用「女性溫度」走進基層找回人民信任

更多熱門

相關新聞

台中女沒繳租被房東趕出門　帶1歲兒搭帳篷睡公園

台中女沒繳租被房東趕出門　帶1歲兒搭帳篷睡公園

近日全台寒冷，但台中市大安區有1對年輕母子因無處可去，竟在公園內搭帳篷棲身，大甲警分局獲報前往查處，發現31歲周姓女子帶著剛滿1歲的兒子，因被房東趕出門，只好臨時住在帳篷1天，在寒風中躲在單薄的帳篷，處境令人擔憂。警方立即通報社會局將母子安置旅館，並聯繫慈善團體申請6000元急難紓困金，暫解他們的燃眉之急。

南聯針織廠暖心捐贈嘉義獨居長者

南聯針織廠暖心捐贈嘉義獨居長者

唐氏症基金會募集萬份年菜送暖弱勢

唐氏症基金會募集萬份年菜送暖弱勢

寒冬送粥暖警心　佛光會臘八粥致敬枋警

寒冬送粥暖警心　佛光會臘八粥致敬枋警

枋寮警鷹眼尋獲失聯婦　耐心關懷助返家

枋寮警鷹眼尋獲失聯婦　耐心關懷助返家

關鍵字：

枋寮警分局善心捐款弱勢救助喪葬費用社會關懷

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布「全美進入緊急狀態」

台中火警連燒5店面家具行陷火海畫面曝

3男大生約吃飯！他領路「2同學不見了」　接電話才知雙亡

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600被酸「全場最少」冤喊

26歲健美網紅猝逝　生前照曝光「身體早在求救」

力積電通知停產　晶相光晚間急發重訊

尾牙「摩擦出火花」！工程師激戰女同事　她慫恿：你跟老婆離婚吧

美預報「更強霸王寒流」壓境北台估探0℃

帳號公開被酸　國產汽車廠千金心裡只剩一句話

虎航大量取消飛日本航班　業者曝原因

精神科名醫李光輝最後進地檢署身影曝！　

25分鐘CPR救美籍男　442天後返台找恩人

ETF股王「0050正2」甜甜價來了！　今通過1拆22每張2萬入手

女拍性愛片分手後被轉發　現任男友收到崩潰

嘉南羊乳爆代操爭議！小編發長文吐心聲

更多

最夯影音

更多
李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」

李多慧遭諷口音：還是做自己！　柯震東認「她是理想型」
3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

3男大生寒假約吃飯！他騎車領路「2同學不見了」　接電話才知已雙亡

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

台版彈簧刀「鈍了」！發射5秒墜海灘　中科院：無人機翼面控制失效

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

騎士離奇爆頭畫面曝！水溝蓋超車失控倒地　慘遭大貨車後輪輾斃

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

土風舞女師被割頸爆血！2度求救借手機...打給兒子喊：媽快死了

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面