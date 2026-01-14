嘉檳書會攜手健禾春聯揮毫　社區共生落實長者關懷

▲▼ 健禾人文關懷協會邀請書法協會， 揮毫發放春聯活動助力高齡社會 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

在臺灣高齡化社會的背景下，社區的共生理念愈發重要。嘉義縣健禾人文關懷協會特別舉辦了一場充滿年節氣氛的活動，14日邀請了書法界巨擘沈燕誠，攜手嘉檳書會的大師們，為裕民社區的居民揮毫寫春聯，藉此傳遞節日祝福和文化，巧妙地藉由書法活動凝聚社區力量、關懷長者。

▲健禾人文關懷協會理事長侯松永(圖左)，邀請嘉檳書會沈燕誠校長(圖右)等人到協會所服務的社區舉行寫春聯活動，一同關心農村長者 。（圖／記者翁伊森攝）

沈燕誠表示，嘉檳書會成立在20年前，不定期舉辦活動或是配合各社區邀約，今14日應健禾人文關懷協邀請到晉茂根班長、吳嘉星老師、楊政護教授，王淑慧、沈香蘭老師，以及學員林碧琴、沈文俊、翁春炎等人攜手揮毫春聯發放給農村長者，現場簡單穿插歌唱及舞蹈表演與現場長輩同歡，期待這樣有意義的活動讓大家在新的一年都能新春快樂。

活動現場，沈燕誠大師及其書法團隊不僅揮毫寫下春聯，還穿插了音樂和舞蹈表演，為參與的長輩們增添了不少樂趣。沈燕誠表示，嘉檳書會成立於20年前，常常與各社區合作，這次能夠參與這樣意義深遠的活動，感到十分榮幸。他感謝了健禾協會的支持，也期待這樣的活動能讓大家在新的一年中都能快樂迎新春。

健禾人文關懷協會理事長侯松永說，協會以社區共生為出發點，協會過去五年致力於中埔鄉的社會福利工作，陸續受託服務三個社區據點，為長者和弱勢群體提供餐食和樂齡教育課程，還有老人護甲及社區據點交通接送及社區弱勢送餐，更在每年重要節慶如端午、中秋、耶誕和春節期間，精心規劃各類活動，讓老少皆宜，並促進社區的互動與交流。這次的春聯揮毫活動，亦是協會年度活動的一部分，旨在讓社區的每一位成員都能感受到節日的喜悅。

侯松永強調社區共生的理念，指出協會一直致力於提升社區的生活品質，並協助長者融入社會。透過中央廚房的餐食供應及多元化的課程設計，協會希望讓長者在日常生活中感受到關愛與支持。此次邀請嘉檳書會的活動，不僅是書法藝術的展現，也是對社區文化的尊重與傳承。