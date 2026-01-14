　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉檳書會攜手健禾春聯揮毫　社區共生落實長者關懷

▲▼ 健禾人文關懷協會 　春聯活動助力高齡社會 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 健禾人文關懷協會邀請書法協會， 揮毫發放春聯活動助力高齡社會 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

在臺灣高齡化社會的背景下，社區的共生理念愈發重要。嘉義縣健禾人文關懷協會特別舉辦了一場充滿年節氣氛的活動，14日邀請了書法界巨擘沈燕誠，攜手嘉檳書會的大師們，為裕民社區的居民揮毫寫春聯，藉此傳遞節日祝福和文化，巧妙地藉由書法活動凝聚社區力量、關懷長者。

▲▼ 健禾人文關懷協會 　春聯活動助力高齡社會 。（圖／記者翁伊森攝）

▲健禾人文關懷協會理事長侯松永(圖左)，邀請嘉檳書會沈燕誠校長(圖右)等人到協會所服務的社區舉行寫春聯活動，一同關心農村長者 。（圖／記者翁伊森攝）

沈燕誠表示，嘉檳書會成立在20年前，不定期舉辦活動或是配合各社區邀約，今14日應健禾人文關懷協邀請到晉茂根班長、吳嘉星老師、楊政護教授，王淑慧、沈香蘭老師，以及學員林碧琴、沈文俊、翁春炎等人攜手揮毫春聯發放給農村長者，現場簡單穿插歌唱及舞蹈表演與現場長輩同歡，期待這樣有意義的活動讓大家在新的一年都能新春快樂。

▲▼ 健禾人文關懷協會 　春聯活動助力高齡社會 。（圖／記者翁伊森攝）

活動現場，沈燕誠大師及其書法團隊不僅揮毫寫下春聯，還穿插了音樂和舞蹈表演，為參與的長輩們增添了不少樂趣。沈燕誠表示，嘉檳書會成立於20年前，常常與各社區合作，這次能夠參與這樣意義深遠的活動，感到十分榮幸。他感謝了健禾協會的支持，也期待這樣的活動能讓大家在新的一年中都能快樂迎新春。

▲▼ 健禾人文關懷協會 　春聯活動助力高齡社會 。（圖／記者翁伊森攝）

健禾人文關懷協會理事長侯松永說，協會以社區共生為出發點，協會過去五年致力於中埔鄉的社會福利工作，陸續受託服務三個社區據點，為長者和弱勢群體提供餐食和樂齡教育課程，還有老人護甲及社區據點交通接送及社區弱勢送餐，更在每年重要節慶如端午、中秋、耶誕和春節期間，精心規劃各類活動，讓老少皆宜，並促進社區的互動與交流。這次的春聯揮毫活動，亦是協會年度活動的一部分，旨在讓社區的每一位成員都能感受到節日的喜悅。

▲▼ 健禾人文關懷協會 　春聯活動助力高齡社會 。（圖／記者翁伊森攝）

侯松永強調社區共生的理念，指出協會一直致力於提升社區的生活品質，並協助長者融入社會。透過中央廚房的餐食供應及多元化的課程設計，協會希望讓長者在日常生活中感受到關愛與支持。此次邀請嘉檳書會的活動，不僅是書法藝術的展現，也是對社區文化的尊重與傳承。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

把心安放在「家」裡　台南市推出寒假生活安心指南陪孩子過假期

台南市擴大校本資優教育　16校參與、49名學生在原校深耕潛能

技能與語言雙軌並進　公東高工學生英語口試全數過關

穩定供電不間斷　陳啟賢接任塔山發電廠廠長續守金門

守護健康　竹市1/15起成人肺炎鏈球菌疫苗升級接種

竹市推身心障礙者緊急救援服務　共築社區安全防護網

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

把心安放在「家」裡　台南市推出寒假生活安心指南陪孩子過假期

台南市擴大校本資優教育　16校參與、49名學生在原校深耕潛能

技能與語言雙軌並進　公東高工學生英語口試全數過關

穩定供電不間斷　陳啟賢接任塔山發電廠廠長續守金門

守護健康　竹市1/15起成人肺炎鏈球菌疫苗升級接種

竹市推身心障礙者緊急救援服務　共築社區安全防護網

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

阿信唱一半「想趕去看劉宇寧」 他台上隔空回應：下次我偷偷去～

地方熱門新聞

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

民進黨台南市長初選進入最後倒數陳亭妃籲守電話「一通電話寫歷史」

金門青年諮詢委員會成立　首場會議就點出「踢皮球」隱憂

元智大學成立 AI 人才認證桃竹苗區域中心

桃園市前國策顧問呂新民過逝　2/1日告別式

屏東試種雪16蜜棗　導入AI判斷採收時機

南高連線最後衝刺！賴瑞隆再赴台南挺林俊憲籲顧好關鍵電話

最後一天全力衝刺！王世堅力挺陳亭妃一通電話定勝負

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲喊話「南高連線」打造幸福生活圈

勞工進修月可領1.6萬　企業辦訓最高補助350萬

基隆議員協會親赴看守所　慰勞同仁贈禮金

防範極端事件！南消三大進駐頑皮世界演練

守護打火英雄！菁展興業捐贈後勤照護裝備強化南消七大救災安全

崑山科大註冊率2年飆升8.4%拚產學績效祭出最高3個月年終

更多熱門

相關新聞

蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

蔡易餘代表民進黨參選縣長　感謝鄉親「團結嘉義隊」

民進黨佈局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市本週開始執行初選民調，根據民進黨中央抽選結果，嘉義縣是第二個執行初選民調的選區，而經過昨晚民調調查，樣本數已經足夠，民進黨今（14日）稍早公布民調結果，蔡易餘獲64.8135%支持度輾壓對手黃榮利38.1949%，確定初選勝出。蔡易餘表示，接下來將以「團結嘉義隊」為核心，攜手18鄉鎮民代、基層與支持者，全面整合地方力量，穩健推動嘉義進入黃金十年。

快訊／蔡易餘出線！　嘉義縣長初選民調輾壓對手黃榮利

快訊／蔡易餘出線！　嘉義縣長初選民調輾壓對手黃榮利

民進黨嘉義縣長初選完成　台南「妃憲大戰」今晚壓軸登場

民進黨嘉義縣長初選完成　台南「妃憲大戰」今晚壓軸登場

拚嘉義縣長初選　黃榮利「山海祈福全嘉大巡禮」

拚嘉義縣長初選　黃榮利「山海祈福全嘉大巡禮」

節目開播前喊卡！　陳水扁PO春聯照：療癒受傷的心靈

節目開播前喊卡！　陳水扁PO春聯照：療癒受傷的心靈

關鍵字：

嘉義縣社區共生春聯書法長者關懷沈燕誠

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面