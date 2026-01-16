2026台灣燈會消防安全維護計畫全面啟動　守護燈會零死角

▲▼ 全力守護 2026 台灣燈會，嘉義縣消防局啟動「消防安全維護小組」駐守燈區 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2026 台灣燈會將在 3 月 3 日盛大登場，為確保遊客安全，嘉義縣消防局啟動「2026 台灣燈會消防安全維護計畫」，將編組專責消防及義消人力，燈會期間實施安全監控及即時救災整備，打造安全零死角的賞燈環境。

嘉義縣消防局表示，燈會期間成立「燈會消防安全維護小組」，輪派4名副大隊長擔任現場指揮官，及30名精銳警消人員專責駐守，同時擴大輪調120名義消弟兄組成「燈會義消安全維護小組」，確保救災能量穩定且充足。

消防局在燈區規劃3處消防工作站（聯合服務2號、6號及8號站），並預置小型水箱車、器材照明車等機動車輛，勤務範圍涵蓋縣府廣場、太子大道、嘉朴公路、信義路、博愛路及博學路等所有燈區範圍。

燈會期間執行核心任務「火災預防與取締」，燈區全面禁止放天燈及煙火，並每日進行爆竹煙火及液化石油氣（瓦斯）取締；「定時巡查監測」每日定時巡邏燈區、清點滅火器，並針對人潮密集處加強防制縱火巡查；「煙火專責警戒」 針對大型煙火施放活動，將增派消防車及照明車現場待命，隨時應變。

嘉義縣消防局將於2月辦理2026台灣燈會重大災害搶救演練，局長蔡建安指出，若遇地震、火災等突發災害，執勤人員將第一時間引導民眾就地避難並進行疏散，避免發生踩踏事故。在點燈日等人潮尖峰日，將提升指揮等級，確保燈會動線流暢，守護民眾生命財產安全。

蔡建安呼籲，燈會期間請遵守指引，燈區內嚴禁使用非法火源或施放天燈，若發現可疑火點或緊急狀況，請立即向鄰近消防工作站通報，或撥打 119 報案電話。