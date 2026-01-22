　
地方 地方焦點

嘉義春節食安抽驗　筍干二氧化硫超標下架開罰

▲▼ 嘉縣春節食安專案，抽驗1件筍干二氧化硫超標 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉縣春節食安專案，抽驗1件筍干二氧化硫超標 要求業者立即下架並將開罰。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

守護年節食品安全，嘉義縣衛生局執行「115年春節複合式食品安全稽查專案」，共查核、抽驗22家年節應景食品製造、餐飲及販售業者，皆符合相關規定；另抽驗50件年節食品，其中1件「筍干」檢出二氧化硫超標，已立即要求業者下架停售，後續依法處分。

▲▼ 嘉縣春節食安專案，抽驗1件筍干二氧化硫超標 。（圖／嘉義縣政府提供）

衛生局表示，本次稽查重點包括食品業者登錄、產品責任險、原料來源與文件保存、食品標示及食品良好衛生規範（GHP）準則等項目，並抽驗生鮮食材、肉製品、魚肉煉製品、休閒食品及筍干等，檢驗農藥殘留、動物用藥、防腐劑、甜味劑、黃麴毒素及微生物衛生標準。

▲▼ 嘉縣春節食安專案，抽驗1件筍干二氧化硫超標 。（圖／嘉義縣政府提供）

其中1件違規「筍干」二氧化硫超標，已責令下架並依法裁處，呼籲民眾選購筍干時，應注意外觀顏色避免過白或氣味刺鼻，食用前充分清洗與浸泡，確保食品安全。

衛生局長趙紋華指出，春節期間食品需求量大，呼籲食品業者務必落實自主管理，確保原料來源、製程衛生及食品添加物使用皆符合法規，民眾選購年節食品時遵循「5購安心」原則，包括完整包裝先選、即食散裝加蓋、乾淨器具拿取、保冷存放展示及儘早食用完畢。

▲▼ 嘉縣春節食安專案，抽驗1件筍干二氧化硫超標 。（圖／嘉義縣政府提供）

此外，若違反「食品安全衛生管理法」第18條，未依規定使用食品添加物，將依同法第47條處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。


縣長翁章梁說，嘉義縣在2025食育力城市大調查中再度榮獲五星肯定，縣府春節稽查從源頭管理到市場端層層把關，並透過宣導讓食育精神落實於日常消費與餐桌安全，守護縣民吃得安心健康。

▲▼ 嘉縣春節食安專案，抽驗1件筍干二氧化硫超標 。（圖／嘉義縣政府提供）

01/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

嘉義春節食安抽驗　筍干二氧化硫超標下架開罰

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因

日本阿蘇觀光直升機墜毀火山口　羅賓遜R44殘骸照曝光！2台乘客失聯　前機師分析可能5肇因
400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

400萬奥迪違停被拖吊！黑衣男一招鑽車內裝睡　省600下場卻慘了

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

黃國昌稱誤拿密件僅30秒　綠黨團調監視器打臉：光消失死角就42秒

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

日警證實：直升機掉在「阿蘇火山口內」　事發時濃霧能見度低

